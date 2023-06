Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai : la vedette de Manoj Bajpayee devient le premier film à migrer de l’OTT vers les salles

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, vedette de Manoj Bajpayee, a été largement appréciée par la critique et le public. Habituellement, les films sortent d’abord en salles puis sur les plateformes OTT. Mais, le drame judiciaire de Manoj Bajpayee a renversé le cours de la trajectoire. Sorti sur Zee 5, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai est devenu le premier film hindi à migrer de l’OTT vers les salles. Ce n’est pas ça, le film sortira également dans deux langues supplémentaires, le tamoul et le télougou, sur OTT le 7 juin.

Réalisé par Apoorv Singh Karki, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai met en scène le personnage de Manoj, PC Solanki, combattant l’affaire de viol d’une mineure contre un puissant homme-dieu autoproclamé. Malgré de nombreuses menaces de mort contre lui, sa famille ainsi que les principaux témoins, Solanki est déterminé à lutter pour la vérité.

Afficher les horaires

Manoj Bajpayee dans une publication Instagram a partagé les horaires des émissions dans certains cinémas à Mumbai, Gujarat, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan et Bihar. « Merci pour votre amour et votre soutien indéfectibles jusqu’à présent dans le voyage #SirfEkBandaaKaafiHai. #Bandaa aa gaya hai aaj aap se milne certains cinémas mein, ne manquez pas ça ! » l’acteur a légendé le message.

« Master class in intérim »: cinéaste Shekhar Kapur

Le cinéaste Shekhar Kapur a été profondément impressionné par la performance de Manoj Bajpayee dans Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Il a partagé quelques mots d’éloges pour l’acteur, ce qui a conduit à un échange chaleureux sur Twitter entre lui et Manoj Bajpayee. Shekhar Kapur a écrit : « Une classe de maître dans le jeu d’acteur @BajpayeeManoj place la barre si haut dans Ek Banda Kaafi Hai, avec une performance sensible, honnête et complètement authentique. Je m’accrochais à chaque ligne qu’il a prononcée dans ce drame d’audience captivant. Félicitations à Le réalisateur Apoorv Karki dans l’équipe de #zee5. »

« OMG ! Maintenant, je peux lever les pieds pendant un moment et me détendre après cet éloge d’un seul et unique monsieur respecté @shekharkapur ! Merci. Merci », a lu la réponse de Manoj Bajpayee.

A master class in acting @BajpayeeManoj sets the bar so high in Ek Banda Kaafi Hai, with a sensitive honest and completely authentic performance. I was hanging on to every line he spoke in this compelling court room drama. Congratulations to Director Apoorv Karki n team at #zee5

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 1, 2023