Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai et drames d’audience plus captivants à regarder sur OTT

KL Rahul a subi une blessure alors qu’il jouait pour Lucknow Super Giants dans le IPL il y a quelques jours. Et c’est à cause de sa blessure que le joueur de cricket ne participera pas au championnat du WTC qui aura lieu en juin. KL Rahul est à Londres avec Athiya Shetty et leurs amis. Et une vidéo de leur séjour à Londres est devenue virale il y a quelques heures. Il se trouve qu’une vidéo d’une boîte de nuit a fait surface avec KL Rahul assis et profitant d’une performance. Les internautes pensaient que KL Rahul et Athiya Shetty étaient dans un club de strip-tease. Et bientôt, il a annoncé la nouvelle.

Athiya Shetty donne des éclaircissements sur elle et sur la prétendue vidéo du club de strip-tease de KL Rahul

La vidéo de KL Rahul et Athiya Shetty du club est rapidement devenue virale en ligne et a fait la une des journaux dans Entertainment News. Les internautes ont été choqués et surpris et ont fait des commentaires sur eux deux. Et maintenant, Athiya a clarifié l’emplacement au milieu de la controverse qu’il a courtisée. L’actrice de Motichoor Chaknachoor dit que d’habitude, elle choisit de se taire sur tout mais qu’il faut parfois prendre position sur soi. « Rahul, moi et nos amis sommes allés dans un endroit régulier, comme on le fait. Arrêtez de sortir les choses de leur contexte, vérifiez vos faits avant de faire un rapport. » Elle a écrit tout en ajoutant : « Paix et amour ».

Découvrez la clarification d’Athiya Shetty sur la vidéo du club de strip-tease ici :

KL Rahul et Athiya Shetty

KL Rahul et Athiya Shetty se fréquentaient depuis un certain temps avant de se marier plus tôt cette année. Le mariage s’est déroulé de la manière la plus grandiose à la ferme de Suniel Shetty et Mana Shetty à Lonavala. De nombreuses célébrités et amis ont assisté au mariage et ont béni le couple. Suniel Shetty ne peut s’empêcher de louer son gendre et le défend également lorsque les trolls sortent pour charger le jeune joueur de cricket. Juste au moment où KL Rahul a été blessé, le bel acteur a partagé qu’il ne pouvait rien dire. Rahul ne fera que fermer les détracteurs en jouant bien sur le terrain.

Lorsque la vidéo est devenue virale, les internautes ont commenté en disant dans quel genre de phase de lune de miel ils se trouvaient. Les gens les ont également défendus tous les deux car Athiya l’a également suivi.