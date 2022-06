Sirènes de raid aérien, café et gâteau : comment la vie continue dans la zone de guerre Ukraine-Russie

Les sirènes des raids aériens ont retenti. La musique s’est arrêtée. Et quelques minutes après mon premier shopping à Kyiv, une voix sur le système de sonorisation a expliqué que le supermarché était temporairement fermé et que tous les clients devaient se rendre à l’abri anti-bombes le plus proche : le métro.

C’était le matin du lundi 6 juin. Et venant d’arriver pour rendre compte de la vie civile en Ukraine, j’ai consciencieusement suivi les habitants hors du magasin. Pourtant, au lieu de se diriger vers le métro pour des raisons de sécurité, de nombreux acheteurs se sont rendus dans un café de l’autre côté de la rue – pour un café et un gâteau.

Bien que des missiles aient touché un complexe industriel à Kyiv la veille, la capitale ukrainienne n’a pas été le théâtre d’intenses combats depuis que les Russes ont retiré leurs troupes de la banlieue en avril. Et étant donné que le système d’alerte aérienne à Kyiv couvre la grande région métropolitaine, les acheteurs du centre-ville ont clairement estimé qu’il était suffisamment sûr pour se rendre dans un café. Malheureusement, je ne savais pas quoi faire, et le contraste saisissant entre les sirènes hurlantes et les habitants mangeant du gâteau m’a amené à me demander : comment les civils devraient-ils agir dans un pays déchiré par la guerre ?

Bien sûr, les guerres sont dynamiques et il existe peu de réponses faciles pour les civils confrontés à un conflit armé. Mais jusqu’à présent, les Ukrainiens ont réagi à l’invasion russe en se battant pour leur pays, en fuyant pour leur sécurité, en vaquant assidûment à leur journée et en profitant des plaisirs simples toujours proposés dans les cafés. Et bien que ces réactions soient compréhensibles, elles comportent chacune leurs risques.

Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, le président Zelensky a promis d’armer toute personne prête à se battre, et des milliers de citoyens à travers le pays se sont enrôlés dans la Force de défense territoriale. Dmitri, chef de projet dans une société informatique, m’a dit qu’il avait passé les premiers jours de la guerre à fabriquer des cocktails Molotov à lancer depuis son balcon. Maintenant, il travaille officiellement sur la logistique de l’armée ukrainienne, et il a déclaré qu’il était « constamment inspiré par la bravoure des civils qui se sont portés volontaires pour le combat ».

En même temps, Dmitri est conscient du danger qu’il y a à se battre sur les lignes de front. Son neveu, Maxim, rejoint l’armée en mars. Maxim a été envoyé combattre dans l’est en mai, et il a été tué lors d’une mission de reconnaissance début juin.

“Le combat nécessite des années d’entraînement”, a expliqué Dmitri, “mais nous n’avons pas ce luxe.” Et bien que l’Ukraine publie rarement ses victimes, Dmitri connaît pas mal de volontaires tués en combattant pour leur pays.

Plus de 13 millions d’Ukrainiens ont fui leur foyer en quête de sécurité. Piotr, professeur de politique à Kharkiv, une ville du nord-est, a déclaré que la chose la plus importante pour lui au début de la guerre était de trouver un moyen de faire sortir sa mère de Marioupol. Cependant, Piotr a admis que c’était un défi, et que la difficulté n’était pas seulement d’échapper aux troupes russes qui encerclaient la ville portuaire stratégique. La mère de Piotr, Marina, est née à Marioupol et hésite à partir.

“Mariupol est à la maison”, a déclaré Piotr. « Tous les souvenirs de ma mère sont là. Sans moi, ma mère aurait préféré mourir plutôt que de quitter sa datcha et sa ville bien-aimées.

Les civils non préparés à combattre ou à fuir ont la possibilité de poursuivre leur routine quotidienne, et des millions ont décidé de le faire. En fait, l’effort de guerre ukrainien et la vitalité du pays dépendent des citoyens qui creusent et s’assurent avec diligence que la nourriture, le carburant et d’autres nécessités sont livrés sur leur territoire.

Yana, une infirmière à Kyiv, pense que faire son travail est une forme de lutte pour sa maison. Et comme beaucoup d’Ukrainiens que j’ai rencontrés, Yana m’a dit : « Je suis prête à soutenir mon pays jusqu’au bout. Malheureusement, elle fait face à des menaces similaires à celles qui sont en première ligne.

Un journaliste pour L’indépendant de Kyiv a récemment tweeté qu’il y avait de nouveau des coups de feu à la périphérie de la ville, et que le sort des civils qui sont restés dans des endroits où les combats sont actifs est désastreux. De plus, il y a des couvre-feux, des fermetures de magasins et des pénuries d’approvisionnement dans la plupart des villes, ce qui signifie que la vie n’est plus aussi facile qu’avant. “Je travaille plus d’heures avec moins de ressources”, a déclaré Yana, “et Kyiv est comme moi : épuisée.”

Cela nous ramène au contraste saisissant entre les sirènes hurlantes et le café et le gâteau. Il m’a semblé quelque peu étrange de me laisser aller à du lait et du miel face à une potentielle attaque de missile. Alors après qu’on m’ait dit de quitter le supermarché, j’ai décidé de suivre les habitants jusqu’au café et de leur demander leur avis sur la situation.

Katya, une avocate, et Ivan, un architecte, ont expliqué qu’il n’y a pas grand-chose à célébrer et certainement pas de place pour faire la fête à Kyiv ces jours-ci. Pourtant, après avoir lutté pendant des mois de guerre, Katya a déclaré : « nous devons profiter de ce que nous pouvons ici en Ukraine ». Et “puisque nous pouvons évidemment mourir à tout moment”, a ajouté Ivan, “il est vraiment important de profiter des plaisirs simples de la vie”.

L’existentialiste en moi pouvait difficilement être en désaccord. Mais alors que les sirènes s’arrêtaient et que je retournais au magasin, je me suis mis à penser que se battre pour son pays, fuir pour sa sécurité, passer sa journée avec diligence et profiter des choses simples de la vie sont tous des moyens appropriés pour les civils d’agir dans un zone de guerre. Et bien que le contraste entre les sirènes des raids aériens et les habitants qui se prélassent dans un café me semble encore un peu étrange, je suis sûr que c’est bien de les laisser manger du gâteau.

