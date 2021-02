Siren retentit sur la carrière légendaire de Bruce McAvaney en tant que commentateur de match de l’AFL

La sirène à plein temps a soufflé sur la carrière distinguée de Bruce McAvaney dans la boîte de commentaires de l’AFL après avoir appelé plus de 1000 matchs.

Le légendaire diffuseur Channel Seven, 67 ans, a choqué les fans de foot dimanche en annonçant que la grande finale de l’année dernière était sa dernière derrière le micro lors d’un match de l’AFL.

Considéré pendant des décennies comme la voix de l’AFL aux côtés du co-commentateur Dennis Cometti, ce fut une décision difficile de s’éloigner.

«J’avais l’impression d’arriver à un stade de ma carrière où je devais réduire ma charge de travail», a déclaré McAvaney à Seven News.

Le commentateur de Channel Seven Bruce McAvaney (photographié au travail) a fait sa dernière apparition dans la boîte de commentaires de l’AFL pour le réseau

« Ça va énormément me manquer, je visualise juste quand Richmond et Carlton courent là-bas au premier tour et que la balle rebondit, je vais escalader un mur quelque part.

« Je vais devoir passer à autre chose et être juste un fan comme tout le monde. »

McAvaney insiste sur le fait que la décision de prendre du recul n’était pas liée à la santé, ayant déjà combattu la leucémie en 2017.

Mais les fans seront soulagés d’apprendre que McAvaney ne disparaîtra pas encore de nos écrans de télévision.

Il restera impliqué dans la couverture des courses de chevaux de Seven et appellera les Jeux olympiques de Tokyo pour le réseau plus tard cette année.

‘[I’m] certainement pas quelque chose de proche de la retraite, c’est juste une nouvelle phase, où j’ai légèrement réduit, et tout ce qu’on me demande de faire à Seven, je vais le faire avec le même enthousiasme et le même engagement », a-t-il déclaré.

« J’ai toujours l’impression qu’il y a un avenir radieux, d’une manière ridicule, je sens que je n’ai pas atteint mon potentiel, je veux toujours m’améliorer, et c’est ce que j’espère faire au cours des prochaines années », a-t-il ajouté. .

« Pour ceux qui aiment mon émission, ils vont toujours me voir, pour ceux qui disent shoosh, pas de chance. »

Il est sur les écrans des Seven depuis qu’il a rejoint le réseau à Adélaïde en 1978 et a convoqué 20 grandes finales de l’AFL pendant cette période.

McAvaney a été à l’avant-garde de la partie de la couverture en clair de l’AFL en dehors d’une absence de cinq ans entre 2002 et 2006 lorsque Seven a perdu les droits de télévision sur Ten.

James Brayshaw remplira le poste vacant de McAvaney dans la boîte de commentaires de Seven cette saison, qui débutera en mars.