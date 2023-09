Siraj « remarquable » affronte le Sri Lanka alors que l’Inde se lance dans la gloire de la Coupe d’Asie | Actualités sur le cricket

Colombie, Sri Lanka – En fin de compte, les manches finales de la Coupe d’Asie du Sri Lanka ont duré un peu plus longtemps que le retard dû à la pluie qui l’a précédé. Une heure et 20 minutes ; 15 overs et les 50 courses.

Lorsque Dasun Shanaka a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier, un rugissement a fait le tour du stade R Premadasa alors que les supporters locaux s’attendaient à ce que leurs frappeurs envoient à l’Inde une cible difficile et laissent ensuite les filateurs opérer leur magie.

Au lieu de cela, la magie est venue du lanceur rapide du bras droit indien Mohammed Siraj.

Jouant son 29e match international d’une journée, Siraj a réalisé son premier parcours de cinq guichets et a renvoyé les meilleurs frappeurs du Sri Lanka dans le vestiaire lors de son deuxième over. Il a terminé avec des chiffres de match de 6-21 sur sept overs – dont quatre guichets sur un over.

Les trois autres ont été complétés par Jasprit Bumrah (un guichet) et Hardik Pandya (trois guichets) alors que le Sri Lanka s’est effondré à son deuxième total ODI le plus bas jamais enregistré. Seuls deux frappeurs ont atteint le double et cinq ont été expulsés sans marquer un seul point.

Après le match, le capitaine indien Rohit Sharma s’est dit « surpris par la façon dont le terrain s’est comporté », mais a déclaré que cela n’enlevait rien au sort de Siraj.

« Cela me ravit toujours lorsqu’un quilleur donne une performance exceptionnelle comme Siraj l’a fait aujourd’hui », a déclaré Sharma.

Quand il était temps pour l’Inde de poursuivre, ils ont pleinement utilisé le luxe d’une petite cible et ont envoyé Ishan Kishan dans l’ordre d’ouvrir avec Shubman Gill.

Il a fallu 30 minutes et 31 balles au jeune duo pour ramener l’Inde à la maison sur ce qui était soudainement un guichet convivial pour les frappeurs.

En fin de compte, le match s’est terminé en un peu plus de deux heures et le choc sur les visages de la foule en grande partie sri-lankaise, qui représentait 80 pour cent de l’assistance totale selon certains calculs, était bien visible.

Ils s’étaient préparés pour une autre longue nuit au stade après leur victoire au dernier ballon contre le Pakistan qui s’est déroulée après minuit.

Au lieu de cela, ils sont partis avant que le soleil ne se couche par une soirée humide.

Des enfants ont effacé les drapeaux du Sri Lanka qu’ils s’étaient fait peindre sur le visage quelques heures plus tôt. Les fans plus âgés arboraient un air de déception familière.

Tous n’avaient pas le cœur brisé.

« Nous avions acheté des billets pour la finale en pensant que ce serait l’Inde contre le Pakistan, alors lorsque le Sri Lanka s’est qualifié, nous avons été agréablement surpris », a déclaré à Al Jazeera Ruchira Mahadev, une joyeuse fan sri lankaise, à la fin du match.

Alors que l’Inde remportait une victoire de 10 guichets, des feux d’artifice ont illuminé le ciel de Colombo.

Les supporters abattus qui sortaient péniblement des tribunes ont levé les yeux et ont pris quelques selfies avec le fond illuminé.

Les feux d’artifice se sont poursuivis bien après la cérémonie de présentation d’après-match et jusqu’à la conférence de presse.

Lorsque le son retentissant a noyé la voix du capitaine indien Sharma, il a fait allusion à la vague de confiance que son équipe surfait.

« Tu devrais les casser [fireworks] après avoir gagné la Coupe du monde », a-t-il crié pour couvrir le bruit.

Sur le chemin du retour au vestiaire indien pour se joindre aux célébrations de l’équipe, Sharma a lancé sa casquette à un membre ravi du personnel au sol. L’heureux destinataire s’est rendu jusqu’à la limite pour se montrer.

La pluie qui avait menacé de perturber le match à plusieurs reprises est finalement arrivée dans la soirée, environ deux heures après que l’Inde a remporté son huitième titre record en Coupe d’Asie.

Pour une fois, l’infatigable personnel au sol – surnommé « l’Armée Orange » – a levé les pieds et a laissé le sol tremper alors que le ciel s’ouvrait pour une averse toute-puissante.