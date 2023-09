Siraj offre le prix en espèces du « Joueur de la finale » au personnel de terrain de la Coupe d’Asie

Mohammed Siraj, également connu sous le nom de « Miyan Magic » par ses fans, a conquis les cœurs au stade R Premadasa après le match final en dédicaçant le prix en espèces du « Joueur de la finale » au personnel au sol pour son travail acharné afin d’assurer le dernier match ainsi que certains matchs précédents se sont déroulés après des interruptions causées par la pluie. Un certain nombre de matchs ont été affectés par la pluie tout au long de la Coupe d’Asie au Sri Lanka, comme le match de phase de groupes de l’Inde contre le Pakistan et le Népal, la finale de la Coupe d’Asie entre le Sri Lanka et le Pakistan. « Ce prix en espèces va aux jardiniers. Ce tournoi n’aurait pas été possible sans eux », a déclaré Siraj.

Le quilleur vedette a plus tôt conquis le cœur des fans indiens avec son bowling féroce qui a terminé les manches du Sri Lanka sur 50 en environ 15 overs.

Siraj a remporté six guichets en sept overs.

« Pas de biryani ici. Je joue bien depuis longtemps. Il manquait les bords plus tôt. Mais je les ai trouvés aujourd’hui. Le guichet était cousu plus tôt, mais il y avait du swing aujourd’hui. Je pensais que je jouerais plus plein à cause du swing. Quand il y a une bonne complicité entre les quilleurs rapides, c’est utile pour l’équipe… Mon meilleur sort », a déclaré le quilleur.

Plus tôt dans la journée, l’Asian Cricket Council (ACC) et le Sri Lanka Cricket (SLC) ont annoncé un prix bien mérité de 50 000 USD pour les conservateurs et le personnel au sol dévoués de Colombo et de Kandy.

L’ACC et le SLC ont également exprimé leur gratitude au personnel de Colombo et de Kandy pour leurs efforts exceptionnels pour terminer un match malgré de nombreuses interruptions dues à la pluie.

Dimanche, le président de l’ACC, Jay Shah, a félicité le personnel au sol pour son travail acharné tout au long du tournoi.