Siraj, l’homme qui a décimé le Sri Lanka en Coupe d’Asie avec un fougueux 6 pour : 10 faits

Mohammed Siraj – ce nom sera beaucoup évoqué dans les prochains jours avant la Coupe du monde de cricket. Il y a suffisamment de raisons. Lors de la finale de la Coupe d’Asie Inde-Sri Lanka 2023 à Colombo dimanche, le meneur du bras droit de 29 ans a brisé à lui seul la résistance des hôtes avec un sort enflammé. À la fin du jeu, les chiffres de Siraj indiquaient – ​​7-1-21-6. Ce n’était que la quatrième fois qu’un quilleur indien effectuait un parcours de six guichets en ODI. Grâce au bowling de Siraj, l’Inde a battu le Sri Lanka pour seulement 50 – le deuxième score le plus bas de l’équipe en ODI.

L’Inde a poursuivi l’objectif de 51 points avec seulement 6,1 overs. Alors que l’Inde a gagné avec 263 balles restantes, il s’agit de la plus grande victoire ODI de l’Inde pour l’Inde. Il s’agit également de la plus grande victoire d’une finale de tournoi ODI en termes de balles restantes. Et Mohammed Siraj en était le principal architecte.

Voici 10 faits sur Mohammed Siraj :

1. Né en 1994 à Hyderabad, Telangana, Mohammed Siraj a eu des débuts modestes. Son père était conducteur de pousse-pousse tandis que sa mère était femme au foyer. Mohammed Siraj a souvent reconnu le rôle de son père dans son parcours de cricket.

2. Mohammed Siraj a commencé à être remarqué par le cercle du cricket-balle de tennis. Ses amis l’ont convaincu de s’entraîner pour devenir joueur de cricket professionnel. Il a rejoint le Charminar Cricket Club et a joué dans la Ligue HCA.

3. Mohammed Siraj a réalisé des progrès rapides. Il a fait ses débuts en première classe pour Hyderabad le 15 novembre 2015, sous la direction de Karthik Udupa lors du tournoi Trophée Ranji 2015-2016. Il a fait ses débuts au T20 le 2 janvier 2016 lors du tournoi Trophée Syed Mushtaq Ali 2015-2016. Au cours de la saison 2016-2017 du Trophée Ranji, Siraj a choisi 41 guichets avec une moyenne de 18,92 – la plus élevée cette saison pour Hyderabad.

4. Sa grande chance a eu lieu en février 2017, lorsqu’il a été choisi par les Sunrisers Hyderabad pour la Premier League indienne de cette année-là pour la somme énorme de Rs 2,6 crore. L’année prochaine, il a été racheté par les Royal Challengers Bangalore, où il joue actuellement.

5. En 2017, Siraj a été nommé dans l’équipe indienne T20I pour sa série contre la Nouvelle-Zélande. Il a fait ses débuts pour l’Inde contre la Nouvelle-Zélande le 4 novembre 2017, en prenant le guichet de Kane Williamson.

Siraj a jusqu’à présent joué 21 tests (59 guichets), 29 ODI (53 guichets) et 8 T20I (11 guichets).

6. Siraj a été un non. 1 classé dans le passé. Le 21 janvier 2023, Siraj est devenu le n°1 des quilleurs ODI au classement ICC. Actuellement, il est classé 9e dans les ODI.

7. Mohammed Siraj Siraj est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Sa célébration après avoir pris un guichet est similaire à celle que fait Ronaldo après avoir marqué un but.

8. Avec son 6/21 contre le Sri Lanka, le meneur n’est devenu que le quatrième quilleur de l’histoire de l’ODI à remporter quatre guichets en une seule journée, et il a égalé l’ancien meneur lankais Chaminda Vaas en tant que plus rapide à remporter cinq guichets en une journée. – en seulement 16 livraisons.

9. Siraj est le deuxième quilleur du format 50-over de la Coupe d’Asie à remporter 6 guichets après que la Sri Lankaise Ajantha Mendis ait obtenu le chiffre de 6/13 contre l’Inde en 2008.

10. Mohammed Siraj, également connu sous le nom de « Miyan Magic » par ses fans, a conquis les cœurs au stade R Premadasa après la finale de la Coupe d’Asie en dédicaçant le prix en espèces du « Joueur de la finale » au personnel au sol.