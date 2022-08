Sir Salman Rushdie: l’auteur de Satanic Verses poignardé au cou lors d’un événement à New York | Nouvelles américaines

L’auteur Sir Salman Rushdie, qui a fait face à des menaces de mort pour son roman The Satanic Verses, a été poignardé au cou alors qu’il était sur scène lors d’un événement dans l’État de New York.

L’auteur britannique d’origine indienne a été transporté à l’hôpital par hélicoptère mais son état n’est pas encore connu.

L’homme de 75 ans était sur le point de donner une conférence lorsqu’un homme a pris d’assaut la scène de l’établissement Chautauqua et a commencé à attaquer Sir Salman alors qu’il était présenté, selon des témoins.

Le romancier, devenu citoyen américain en 2016, est tombé au sol lorsque le suspect l’a attaqué. Il a été maîtrisé et est actuellement en garde à vue.

0:45

Rushdie transporté par avion à l’hôpital



Les autorités ont déclaré que l’intervieweur lors de l’événement avait subi une légère blessure à la tête après avoir également été attaqué.

Lire la suite : Pourquoi Salman Rushdie est-il si controversé ?

La police d’État a déclaré dans un communiqué qu’elle « enquêtait sur une attaque contre l’auteur Salman Rushdie avant un discours à l’institution Chautauqua à Chautauqua, NY ».

« Vers 11 heures du matin, un suspect a couru sur scène et a attaqué Rushdie et un intervieweur. Rushdie a apparemment été poignardé au cou et a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de la région.

Ils ont ajouté: “L’intervieweur a subi une légère blessure à la tête. Un soldat d’État affecté à l’événement a immédiatement placé le suspect en garde à vue. Le bureau du shérif du comté de Chautauqua est intervenu sur les lieux.”

La déclaration de la police n’a donné aucun motif à l’attaque.

Image:

Les gens ont couru sur scène pour aider après l’attaque de Salman Rushdie



Sir Salman devait s’entretenir avec Henry Reese, de l’organisation City of Asylum, un programme de résidence pour les écrivains vivant en exil sous la menace de persécution.

Ils devaient discuter du rôle de l’Amérique en tant qu’asile pour les écrivains et autres artistes en exil et en tant que foyer de la liberté d’expression créative.

Une vidéo publiée en ligne montrait un certain nombre de personnes se précipitant sur scène à la suite de l’intervention de Sir Salman.

Une image circulant sur les réseaux sociaux semble montrer Sir Salman avec ses jambes légèrement surélevées et quelqu’un appliquant une pression sur son abdomen.

Image:

Salman Rushdie photographié en 2018



Sur scène, il y avait deux chaises jaunes, une table et un tapis. Des dizaines de spectateurs étaient présents lors de l’incident.

Dans une autre vidéo sur Twitter, prise à quelques rangées de la scène, on pouvait entendre une femme dire: “J’espère qu’ils pourront le sauver car le premier couteau était juste à côté de son artère.”

Jeremy Genovese, 68 ans, de Beachwood, Ohio, a déclaré qu’il était arrivé à l’amphithéâtre alors qu’il était évacué et que les gens “sortaient”.

Il a déclaré: “Les gens étaient sous le choc, beaucoup de gens en larmes.”

S’exprimant lors d’une conférence de presse, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu’un officier de la police d’État lui avait sauvé la vie et celle de l’animateur, qui, selon elle, avait également été attaqué.

Mme Hochul a ajouté: “Il est vivant, il a été transporté par avion en lieu sûr. Mais voici un individu qui a passé des décennies à dire la vérité au pouvoir, quelqu’un qui n’a pas eu peur, malgré les menaces qui l’ont suivi toute sa vie d’adulte. “

Image:

Sir Salman, derrière un paravent, est soigné après avoir été attaqué. Photo : AP



Dans un communiqué, l’institution de Chautauqua a déclaré qu’elle “coordonne actuellement avec les forces de l’ordre et les responsables des urgences une réponse publique à la suite de l’attaque d’aujourd’hui de Salman Rushdie sur la scène de l’amphithéâtre de Chautauqua. Nous fournirons plus de détails au fur et à mesure que nous les connaissons”.

Son quatrième livre, Les Versets sataniques, est interdit en Iran depuis 1988, car de nombreux musulmans le considèrent comme blasphématoire.

En 1989, le dirigeant iranien de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a émis une fatwa, ou édit, appelant à la mort de Sir Salman.

Image:

Photo : AP



Le pays du Moyen-Orient a également offert une prime de plus de 3 millions de dollars à quiconque tuerait l’écrivain.

En 1998, le gouvernement iranien pro-réforme du président Mohammad Khatami a pris ses distances avec la fatwa, affirmant que la menace contre Rushdie était terminée après qu’il ait vécu dans la clandestinité pendant neuf ans.

Le traducteur japonais du livre a été poignardé à mort en 1991 et d’autres personnes impliquées dans sa publication ont été attaquées.

Mais le successeur de l’ayatollah Khomeiny en tant que guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré en 2005 que la fatwa était toujours valable et trois religieux extrémistes ont appelé leurs partisans à tuer Rushdie.