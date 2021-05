Sir Ron Priestley fait tout pour gagner des Stakes Jockey Club | Actualités des courses

Sir Ron Priestley a ouvert un certain nombre d’options intéressantes pour faire de chaque mètre de la course pour décrocher les enjeux du Betfair Exchange Jockey Club à Newmarket.

Deuxième du St Leger 2019 après Logician, Mark Johnston, âgé de cinq ans, a été contraint de rater toute l’année 2020 en raison d’une blessure.

Il est revenu à l’action à Nottingham récemment avec une bonne victoire au niveau Listed et a pris une avance précoce sous Franny Norton, où il a été suivi par son compagnon d’écurie Thunderous.

Pyledriver – troisième dans Léger de l’année dernière – a été expulsé du favori commun 15-8 avec le vainqueur et est apparu comme la plus grande menace dans les phases finales.

Martin Dwyer l’a poussé à défier et il a brièvement eu l’air de faire en sorte que Sir Ron Priestley se batte pour cela, mais lorsque Pyledriver a commencé à courir sous la pression, le raider de Johnston a de nouveau donné un coup de pied pour gagner de deux longueurs et quart de manière impressionnante.

Paddy Power a coupé le vainqueur en 8-1 contre 10 pour la Gold Cup à Royal Ascot – mais un autre objectif pourrait être à l’ordre du jour lors de la rencontre phare.

L’entraîneur adjoint Charlie Johnston a déclaré: «Compte tenu de ce qu’il a fait à l’âge de trois ans, et en grande partie à cause de qui est son frère (subjectiviste), nous avons passé la majeure partie de l’hiver à penser qu’il allait devenir un cheval de la Coupe cette année.

« Le vol supplémentaire était un tremplin vers la Yorkshire Cup et l’Ascot Gold Cup – c’est certainement le plan que nous avions en tête d’aller à Nottingham.

«La façon dont il a voyagé et récupéré à Nottingham nous a fait réfléchir un peu et à l’arrière de cela, nous avons fait l’entrée ici et dans le Hardwicke à Royal Ascot.

«Aujourd’hui a été une excellente occasion de découvrir ce que nous devrions viser pour le reste de l’année.

«Dans un petit champ sur une piste comme celle-ci, il n’y aurait pas d’excuses et nous allions sortir d’ici soit sachant qu’il n’était pas assez bon pour ce voyage et que nous devions retourner au plan A de être un stayer, ou le résultat que nous avons eu.

« Il n’est pas dans la Coronation Cup, ce qui est une légère frustration avec le recul. La Yorkshire Cup et le Hardwicke seront les deux prochaines places, j’aurais pensé.

« Ce résultat signifie que certainement à court terme, il pourra rester à l’écart de son frère. Je n’exclurais pas qu’ils se rencontrent à Goodwood plus tard. »

Sur ses problèmes de blessures, il a ajouté: « Il a eu un problème de ligament suspenseur au printemps de l’année dernière et nous essayions de le ramener pour la Coupe longue distance à Ascot en backend.

« Puis il s’est fracturé le bassin vers la période de septembre. Il s’agissait de deux blessures sans rapport avec, mais combinées, cela l’a empêché de courir pendant plus de 18 mois.

« Les prochaines 24 heures sont toujours angoissantes avec un cheval avec une histoire comme celle-là, donc les doigts croisés. »