Sir Ron Priestley est à la tête du championnat de la Yorkshire Cup à York | Actualités des courses

Sir Ron Priestley est à la tête d’un petit groupe restreint de cinq coureurs déclarés pour la Coupe Yorkshire Matchbook à York vendredi.

Finaliste de Logician dans le St Leger 2019 à Doncaster, la charge de Mark Johnston est depuis revenue de plus d’un an et demi sur la touche avec une meilleure apparence que jamais – remportant les autres Flight Stakes à Nottingham et les Jockey Club Stakes à Newmarket.

Le joueur de cinq ans est clairement le favori pour terminer son tour du chapeau sur le Knavesmire sous Franny Norton.

Johnston selle également Nayef Road, qui a été placé derrière le champion stayer Stradivarius lors de trois de ses quatre derniers départs, le plus récemment lorsqu’il était troisième des Sagaro Stakes à Ascot il y a quelques semaines.

Les espoirs irlandais sont portés par Santiago formé par Aidan O’Brien. Le héros de l’Irish Derby de l’année dernière était troisième derrière Stradivarius et Nayef Road dans la Goodwood Cup et devrait s’améliorer après son récent retour quatrième aux Vintage Crop Stakes à Navan.

La mission espagnole d’Andrew Balding revient à l’action britannique après avoir terminé deuxième en Arabie saoudite et cinquième à Dubaï lors de ses deux dernières apparitions.

Le quintette est complété par Wells Farhh Go, longtemps absent, qui fait sa première apparition pour Tim Easterby depuis qu’il a terminé dernier des sept coureurs des Cumberland Lodge Stakes à Ascot en octobre 2019.

Un champ de huit a été assemblé pour les pieux des pouliches Oak Farm Stables, où beaucoup d’intérêt entourera la lanterne à neige entraînée par Richard Hannon.

La pouliche Frankel est une fille de Sky Lantern, lauréate de la Classique de l’écurie, et a joué le rôle lors de sa réapparition à Newbury le mois dernier.

Le troisième Love Is You de Roger Charlton Nell Gwyn figure parmi l’opposition, tout comme le Creative Flair formé par Charlie Appleby.