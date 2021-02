Sir Rod Stewart paie 20 £ pour son hommage à lui-même lors du 26e anniversaire de son fils

Le multimillionnaire Sir Rod Stewart a payé 20 £ pour un cadeau hilarant pour le 26e anniversaire de son fils Liam.

Rod, qui vaut 170 millions de livres sterling, et sa femme Penny Lancaster, 49 ans, ont embauché l’acte hommage « Rud Stewart » pour enregistrer une vidéo amusante.

Yorkshireman Michael Dean, qui est basé en Suède, a envoyé un message personnalisé au fils de la légende du rock et joueur de hockey sur glace britannique Liam.

Vêtu de l’une des chemises classiques à imprimé léopard du rocker, il chante aussi Have I said You Lately That I Love You, and Da Ya Think I’m Sexy?

Dans la vidéo, ‘Rud’ a déclaré: « Joyeux anniversaire Liam, tu es dans mon cœur.

«Souviens-toi, peu importe ton âge, tu ne seras jamais aussi vieux, p **** d ou échoué que moi, Rod.

Parlant de sa joie après l’enregistrement, Michael a déclaré: «Ce n’est pas tous les jours que la femme d’une légende vivante demande un message et une chanson pour l’anniversaire de son fils.

« Et le message vient de la légende vivante Sir Rod Stewart … génial et je suis tellement ravi qu’ils m’ont demandé. Quelle brillante approbation. »

Il facture 20 £ pour un message comprenant des demandes de chansons de Rod Stewart et 50 £ pour les entreprises.

Sur sa page, il a écrit: « Salut Michael Dean ici aka Rud Stewart international hommage à Sir Rod Stewart et sosie.

« Vous pouvez trouver toute ma musique originale sur iTunes, etc. Je suis basé dans la merveilleuse Suède.

« Demandez une chanson ou un message que vous aimeriez en anglais ou en svenska et je serai heureux de vous obliger.