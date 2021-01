Sir Rod Stewart a révélé qu’il s’était excusé auprès de Sir Elton John afin de réparer leur amitié endommagée et de donner le bon exemple à ses enfants.

Les deux chevaliers ont eu des retombées en 2018 après que Sir Rod, 76 ans, ait fait des commentaires désobligeants sur la tournée d’adieu de Sir Elton, 73 ans.

Le chanteur Do Ya Think I’m Sexy a qualifié la tournée de 300 dates Farewell Yellow Brick Road de Sir Elton de «malhonnête», arguant que son rival des charts était «saisissant de l’argent» et que la tournée «pue de vendre des billets».

Sir Rod et Sir Elton ont eu une amitié de plusieurs décennies où ils se sont donné beaucoup de mal pour se faire des farces, mais les railleries se sont avérées trop importantes lorsque Sir Rod a fait ses commentaires à la télévision américaine.







Maintenant, les gars sont à nouveau amis après avoir rafistolé les choses.

Selon The Sun, Sir Rod a déclaré: «Je dis à mes enfants: ‘Un homme s’excuse, va s’excuser auprès de ta mère’. Nous venons de redevenir amis, moi et Elton.

«Nous avons toujours été de féroces ennemis, comme vous le savez, au fil des ans, mais cela a toujours été à un niveau ludique.







«Mais nous avons eu la pire dispute, comme un couple marié. Cela a duré pour toujours.

Dans leurs autobiographies respectives, Sir Rod et Sir Elt donnent des exemples de leur scandaleuse rivalité au fil des ans.

Lorsque Rod a organisé sa tournée Blondes ‘ave More Fun Tour dans les années 1970, Elton a plâtré des panneaux d’affichage sur le côté opposé d’une rue du titre de la tournée pour dire «Mais les brunes font plus d’argent».

Et un autre incident a vu Elton embaucher un tireur d’élite pour abattre les dirigeables que Rod avait embauché pour se promouvoir.

Dans sa récente autobiographie, intitulée Me, Sir Elton a fait référence aux commentaires garce de Sir Rod à propos de sa tournée Farewell Yellow Brick Road.







Il a écrit: «Je pensais qu’il avait un putain de joue, se plaignant de ma promotion d’une tournée alors qu’il était assis dans une émission de télévision faisant la promotion de sa propre tournée.

«Je n’avais aucune idée de ce que j’avais fait pour le contrarier autant, ce qui était ironique, étant donné les heures que j’avais passées au fil des ans à essayer délibérément de l’ennuyer.

S’expliquant, Si Rod a depuis déclaré: «J’étais un peu méchant quand il a annoncé sa tournée. Je le regrette, je le regrette vraiment. Nous sommes donc de nouveau amis maintenant. Je l’aime vraiment.