Sir Paul McCartney s’est prononcé sur le vaccin contre le coronavirus et a déclaré qu’il le recevrait dès qu’il le pourra.

L’ancien Beatle, âgé de 78 ans, a déclaré que « le vaccin nous en sortirait » en partageant son point de vue sur la pandémie qui a balayé le monde.

Le chanteur légendaire a ajouté que c’était une « excellente nouvelle » que les vaccinations étaient en cours, a rapporté The Sun.

Cependant, Sir Paul a déclaré qu’il y avait encore des défis à relever et a exhorté les gens à agir avec prudence, faute de quoi les restrictions se resserreront et nous vivrons comme « la Chine ».







Il a poursuivi: «Je veux dire que ça va être très difficile pendant un certain temps encore, parce que vous ne pouvez pas verrouiller un pays entier à moins que vous ne soyez la Chine.

« Nous ne pouvons pas avoir ce genre de manque de liberté, nous sommes tous élevés pour profiter de cette grande liberté que nous avons dans une démocratie. »

Sir Paul avait un message pour ceux qui voulaient sortir et célébrer pendant la saison des fêtes.

Il a averti: « Donc, si quelqu’un dit, en particulier aux plus jeunes, ‘Écoutez, vous devez rester samedi soir’, je ne peux pas imaginer que toutes ces filles que vous voyez à Liverpool dans le froid glacial dans le plus petit des des mini-jupes un samedi soir en plein hiver, je ne suis pas sûr que vous puissiez leur dire: « Regardez, vous devez rester à la maison ». «







Le déploiement du vaccin a commencé au Royaume-Uni – en commençant par les travailleurs de la santé, les personnes vivant dans des maisons de retraite et les personnes âgées.

Les personnes recevant le vaccin Pfizer recevront un rappel 21 jours après leur première dose pour assurer les meilleures chances d’être protégées contre le virus.

Des visages célèbres, dont l’acteur Sir Ian McKellen, le juge du Great British Bake Off, Prue Leith, et la star du rock and roll Marty Wilde, ont déjà été vaccinés.

Sir Paul a également déclaré au journal qu’il était impatient de pouvoir à nouveau se produire en direct, après que son titre au festival de Glastonbury ait été refusé cette année en raison du coronavirus empêchant l’événement de se produire.

Il a dit qu’il sera « heureux quand nous pourrons revenir, ce sera un bon changement de jouer pour certaines personnes ».

