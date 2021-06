Sir Patrick Vallance dirigera le nouveau Bureau de la stratégie scientifique et technologique

Sir Patrick Vallance va diriger un nouveau bureau scientifique et technologique visant à maximiser les forces du Royaume-Uni dans les deux secteurs, a annoncé Downing Street.

Le Bureau de la stratégie scientifique et technologique sera basé au Cabinet Office et sera chargé de définir les priorités de Whitehall dans ces domaines.

Sir Patrick assume le rôle de conseiller technologique national parallèlement à son poste actuel de conseiller scientifique en chef du gouvernement.

« Le nouveau Bureau de la stratégie scientifique et technologique placera la science et la technologie au cœur de l’élaboration des politiques et renforcera la façon dont nous travaillons au sein du gouvernement », a déclaré Sir Patrick dans un communiqué.

« J’ai hâte de travailler avec le Conseil national des sciences et de la technologie pour aider à identifier la recherche et les technologies de pointe qui offriront un avantage stratégique au Royaume-Uni ».

Il fait partie d’un plan du n°10 visant à « renforcer la position du Royaume-Uni en tant que superpuissance scientifique ».

Un nouveau Conseil national pour la science et la technologie sera également créé et présidé par Boris Johnson.

Le Premier ministre demandera au conseil de fournir une orientation stratégique sur l’utilisation de la science et de la technologie comme outils pour relever les défis de la société et passer au niveau supérieur à travers le pays.

Downing Street a déclaré que M. Johnson chargeait l’ensemble du gouvernement, en collaboration avec le nouveau conseil et le nouveau bureau, de tirer parti du succès de l’approche britannique des vaccins et de l’appliquer à d’autres priorités.

Les responsables affirment que la première tâche du Bureau de la stratégie scientifique et technologique sera d’examiner les paris technologiques que le Royaume-Uni devrait soutenir et prioriser pour un avantage stratégique.

Le Premier ministre a déclaré : « De la découverte à la livraison, notre programme de vaccination a prouvé ce que le Royaume-Uni peut réaliser à grande échelle et rapidement.

« Avec la bonne direction, le bon rythme et le bon soutien, nous pouvons donner vie à de nombreuses autres percées scientifiques et technologiques qui transforment la vie des gens à travers le Royaume-Uni et le monde. »

Il a ajouté : « C’est pourquoi j’établis un nouveau conseil ministériel et un nouveau bureau au centre du gouvernement, afin que nous puissions réaliser les possibilités illimitées que la recherche et la technologie ont à offrir et consolider la place du Royaume-Uni en tant que superpuissance scientifique mondiale.