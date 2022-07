Sir Mo Farah révèle qu’il a été victime de la traite au Royaume-Uni à l’âge de neuf ans sous le nom d’un autre enfant | Nouvelles d’athlétisme

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sir Mo Farah a révélé qu’il avait été “traité” illégalement au Royaume-Uni sous le nom d’un autre enfant, affirmant qu’il voulait raconter sa véritable histoire “peu importe le prix”.

Le quadruple champion olympique a déclaré au Bbc il est né Hussein Abdi Kahin, amené au Royaume-Uni avec une femme et ses enfants sous le nom d’un autre garçon appelé Mohamed Farah.

Sir Mo a déclaré “la vérité est que je ne suis pas celui que vous pensez que je suis”, en évoquant les événements traumatisants de son enfance après avoir quitté le Somaliland déchiré par la guerre en Afrique de l’Ouest.

Il a été averti par un avocat que bien qu’il ait été victime de la traite dans le pays alors qu’il était un petit enfant et qu’il ait dit la vérité aux autorités, il existe un “risque réel” que sa nationalité britannique puisse lui être retirée.

Cependant, il est entendu que le ministère de l’Intérieur ne prendra aucune mesure contre Sir Mo.

Intervenant sur le documentaire Le vrai Mo Farahle père de quatre enfants de 39 ans, a déclaré : “La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah, mais ce n’est pas mon nom, ou ce n’est pas la réalité.

“La vraie histoire est que je suis né au Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdi Kahin. Malgré ce que j’ai dit dans le passé, mes parents n’ont jamais vécu au Royaume-Uni.

“Quand j’avais quatre ans, mon père a été tué pendant la guerre civile, vous savez, en tant que famille, nous avons été déchirés.

“J’ai été séparé de ma mère et j’ai été amené illégalement au Royaume-Uni sous le nom d’un autre enfant appelé Mohamed Farah.”

Sir Mo, qui est devenu le premier athlète britannique d’athlétisme à remporter quatre médailles d’or olympiques, a déclaré que ses enfants l’avaient motivé à dire la vérité sur son passé.

L’épouse de Sir Mo, Tania Nell, a déclaré qu’au cours de l’année précédant leur mariage en 2010, elle avait réalisé “qu’il manquait beaucoup de pièces à son histoire”, mais qu’elle a fini par “l’épuiser avec l’interrogatoire” et qu’il a dit la vérité.

Sir Mo Farah a remporté quatre médailles d’or olympiques

“Je savais que j’avais des problèmes”

Au cours du documentaire, Sir Mo a déclaré qu’il pensait qu’il allait en Europe pour vivre avec des parents et s’est souvenu d’avoir passé un contrôle de passeport britannique sous le couvert de Mohamed à l’âge de neuf ans.

Il a déclaré: “J’avais toutes les coordonnées de mon parent et une fois que nous sommes arrivés chez elle, la dame me l’a enlevée et juste devant moi les a déchirées et les a mises à la poubelle et à ce moment-là, j’ai su que j’étais en difficulté.”

Sir Mo a déclaré qu’il n’avait “pas de bons souvenirs” de sa maison d’enfance à Hounslow, où on lui avait dit de travailler autour de la maison s’il voulait manger.

“Si je voulais de la nourriture dans la bouche, mon travail consistait à m’occuper de ces enfants, à les doucher, à cuisiner pour eux, à nettoyer pour eux, et elle m’a dit : ‘Si jamais tu veux revoir ta famille, ne dis rien. Si tu dis n’importe quoi, ils t’emmèneront'”.

Sir Mo a finalement dit la vérité à son professeur d’éducation physique Alan Watkinson et a déménagé pour vivre avec la mère de son ami, Kinsi, qui “a vraiment pris grand soin” de lui, et il a fini par rester pendant sept ans.

C’est M. Watkinson qui a demandé la citoyenneté britannique de Sir Mo, qu’il a décrit comme un “long processus”, et le 25 juillet 2000, Sir Mo a été reconnu comme citoyen britannique.

Sir Mo, qui a nommé son fils Hussein d’après sa véritable identité, a déclaré: “Je pense souvent à l’autre Mohamed Farah, le garçon dont j’ai pris la place dans cet avion, et j’espère vraiment qu’il va bien.

“Où qu’il soit, je porte son nom, et cela pourrait maintenant causer des problèmes pour moi et ma famille.”

“Tu es toujours mon frère”

Il se trouve que le documentaire se termine avec Sir Mo parlant au vrai Mohamed Farah.

S’exprimant au téléphone, Sir Mo a déclaré: “Je n’arrive pas à croire que je vous parle. Je porte votre nom et pendant de nombreuses années, je le porte avec moi, et je suis fier que vous sachiez ce que j’ai atteint.

“Mais en tant que personne, je me demande toujours où est Mohamed, est-ce qu’il va bien, comment aurait été la vie pour lui ?

“J’y pense tout le temps et en personne, je voulais juste entrer en contact et voir comment tu allais.”

M. Farah a déclaré qu’il n’était pas encore marié ni n’avait d’enfants, mais qu’il avait vu Sir Mo courir à la télévision et qu’il était, comme lui, un fan de football d’Arsenal.

Sir Mo a ajouté: “Je veux juste vous dire une chose, merci beaucoup, j’utilise votre nom.

“Je suis venu ici quand j’étais enfant et je veux juste dire merci, et ça a été dur, difficile.”

M. Farah a dit: “Ça va, tu es toujours mon frère.”

Le Real Mo Farah sera diffusé à 6h du matin sur BBC iPlayer et à 21h sur BBC One le 13 juillet.