Sir Mo Farah donnera « une chance de plus » au marathon de Londres et dit que 2023 sera probablement la dernière année de sa carrière | Nouvelles d’athlétisme

Sir Mo Farah a terminé troisième du marathon de Londres en 2019

Sir Mo Farah fera ses adieux au marathon de Londres en avril, après avoir admis que l’événement de cette année sera son dernier.

Farah a été confirmé sur la liste des inscrits pour la course élite masculine cette année après avoir raté l’épreuve de l’an dernier en raison d’une blessure.

Il aura 40 ans au moment du marathon de Londres le 23 avril et il veut au moins un dernier hourra devant ses fans locaux.

“Ce fut une carrière incroyable et participer au marathon de Londres est une très grosse affaire”, a déclaré l’athlète britannique le plus titré sur piste.

“J’étais dégoûté de ne pas courir l’année dernière et je veux juste essayer une fois de plus. Cela dépend de mon corps. Je veux juste arriver à la ligne de départ et voir ce que je peux gérer. Je ne fais qu’une course à un temps.

“Je ne suis plus une poule de printemps. On ne peut pas revenir sans cesse dans la bonne forme et, pour moi, j’aimerais pouvoir le finir à la maison.

“Nous nous rapprochons de la fin de ma carrière, c’est sûr.”

Le meilleur résultat de Farah lors de sa course à domicile remonte à 2018 lorsqu’il a terminé à la troisième place

L’année prochaine, Paris accueillera les Jeux olympiques et il est peu probable que Farah fasse partie de l’équipe GB pour la quatrième fois. Mais il pourrait toujours représenter son pays, avec les Championnats du monde organisés à Budapest plus tard cette année.

“Je ne vais pas aller aux Jeux olympiques et je pense que 2023 sera ma dernière année”, a-t-il ajouté.

“Mais si cela se résumait à la fin de l’année et que vous étiez choisi pour votre pays, je ne refuserais jamais cela.

“Mais comme je l’ai dit, je fais juste une course à la fois et je me prépare pour le marathon de Londres, qui est un grand.”

Farah est apparu pour la dernière fois à Londres en 2019, lorsqu’il a terminé à la cinquième place, après avoir terminé troisième en 2018.

“C’était un peu différent. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours abordé chaque course en sachant qu’il fallait faire le bon entraînement.

“Donc ça fait un petit moment. Mais je vais bien me préparer, je vais me rendre en Éthiopie et m’entraîner solidement et voir ce que je peux faire en avril.”