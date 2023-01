Sir Mix-A-Lot explique pourquoi son interdiction a aidé “Baby Got Back” à résister à l’épreuve du temps

Sir Mix-A-Lot a des théories sur les raisons pour lesquelles sa chanson à succès “Baby Got Back” est toujours populaire, 30 ans après sa sortie.

Le rappeur a déclaré à Fox News Digital “il y a beaucoup de hasard… beaucoup de chance”, ajoutant “vous pouvez avoir la plus grande chanson du monde” mais s’il n’y a rien de spécial qui l’entoure, elle n’ira nulle part.”

“” Baby Got Back “, à son apogée, a été banni de MTV ou relégué après 9 heures. Peu importe, j’appelle ça interdit”, se souvient-il. “Cela a peut-être donné des jambes à la chanson parce que chaque personne qui était peut-être adolescente jusqu’à 25 ans à l’époque se souvient d’être le fruit défendu à tout moment. Retournez aux années 60. Tout le monde dans les années 60 avait l’impression d’être l’interdit fruits. Et ces chansons des années 60 durent encore aujourd’hui.

Sir Mix-A-Lot dit qu’il savait “tout le temps” que la chanson serait un succès, il a juste eu de la chance, ajoutant : “J’apprécie vraiment. Je touche du bois.”

En ce qui concerne la musique d’aujourd’hui et l’augmentation de la popularité parmi les rappeuses, Sir Mix-A-Lot dit qu’il n’est “pas le vieil homme grincheux” qui se demande “comment ces filles ont-elles pu faire ça?” Il célèbre leurs réalisations.

“Je suis content que les gens aient en quelque sorte permis à ce type de beauté d’être vu publiquement”, a-t-il déclaré. “Si je suis sorti après Megan Thee Stallion et Cardi B et Nicki Minaj et ces gars-là, ‘Baby Got Back’ n’aurait pas eu lieu. J’aurais probablement juste été un artiste.”

Maintenant, en partenariat avec Chex Mix, le rappeur a remixé sa chanson populaire, en changeant les paroles en “Bagel Chip is Back” pour célébrer le retour des chips bagel dans un sac à collation. Il a passé un bon moment à collaborer avec General Mills, la qualifiant de « société cool avec qui travailler ».

“Je n’ai en aucun cas été étouffé. Ces gars-là ne disaient pas : “Tu ne peux pas être toi”, c’est ce avec quoi je travaille avec la plupart des marques”, a-t-il expliqué. “Nous travaillons avec des marques, et c’est comme, ‘Pouvez-vous être moins hip hop, et ne pouvez-vous pas porter de collier, et ne pouvez-vous pas dire non et peut-être dire non ?” Et ils ne l’ont pas fait. Ils m’ont permis d’être moi tout en faisant passer le message.”

Une chose qu’il a appréciée dans le fait de travailler avec la marque, c’est qu’elle a appris à le connaître en tant qu’artiste, et il a appris à connaître l’entreprise avant de commencer à travailler avec elle.

“Je n’aime tout simplement pas travailler avec des entreprises qui ne font que vous embaucher. Je veux ressentir la culture”, a-t-il déclaré.

En plus de s’associer à Chex Mix, Sir Mix-A-Lot travaille pour aider à remettre sur pied les salles de concert de Seattle après que COVID-19 les ait fermées pendant un an, les exposant au risque de fermer définitivement leurs portes.

“Nous nous sommes réunis avec un groupe d’autres personnes et avons collecté de l’argent. Cela a duré environ 18 mois et nous avons sauvé environ 65 à 70% des clubs que nous essayions de sauver”, a déclaré le rappeur. “Donc parce que ces clubs – moi, Pearl Jam, jusqu’à Hendrix – ces clubs nous ont donné naissance. Et pour nous, leur tourner le dos serait ridicule.”

Le rappeur dit que bon nombre de ses influences musicales proviennent de la période qu’il a mentionnée lorsque tous les artistes étaient considérés comme des “fruits défendus”, citant James Brown et “Clyde Stubblefield, le gars qui jouait de la batterie pour James Brown”.

“C’est de là que vient le ‘Funky Drummer’, qui est probablement la chanson la plus samplée de l’histoire du hip hop”, a-t-il déclaré. “Mais c’est aussi de là que ‘Cold Sweat’ est venu qui m’a causé des ennuis au lycée parce que je battais toujours sur les tables avec mes mains parce que ce n’était pas un boum pat, boum, boum, boum. J’adorais ça genre de choses.”

L’une de ses plus grandes influences, cependant, était le groupe allemand Kraftwerk qui “faisait tout ce truc électronique. … J’ai réalisé que je n’avais pas besoin d’un groupe à ce moment-là, et c’est ce qui m’a poussé à le faire”, ajoutant que Prince était aussi un grande influence parce qu’il “est devenu complètement pop et s’en fichait complètement de ce que vous en pensiez”.