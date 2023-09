SIR Michael Gambon est malheureusement décédé à l’âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage incroyable.

Au cours de sa vie, il a joué dans de nombreux films à succès, mais certains fans se demandent encore s’il est apparu dans Le Seigneur des Anneaux.

Certains fans pensent que feu Sir Michael Gambon était dans Le Seigneur des Anneaux[/caption]

Sir Michael Gambon était-il dans le Seigneur des Anneaux ?

En raison de son rôle de sorcier Dumbledore dans Harry Potter, de nombreux fans ont pensé que Sir Michael John Gambon était également dans Le Seigneur des Anneaux.

Mais l’acteur n’a jamais été dans aucun des films, ni dans les films The Hobbit.

Au fil des années, certains fans ont été confus et ont pensé que Sir Michael jouait Gandalf car les deux sorciers étaient assez similaires.

Mais le seul sorcier qu’il ait jamais joué était le directeur d’Harry Potter, Dumbledore.

Qui a joué Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ?

Gandalf le Gris était en fait joué par Sir Ian McKellen.

C’était un rôle qu’il avait joué dans les films Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Fait intéressant, Sir Ian a révélé un jour comment il était tout le temps pris pour Sir Michael.

Il a même été approché pour le rôle de Dumbledore après la mort de Richard Harris – le premier acteur à jouer le rôle.

Sir Ian a déclaré que Richard l’avait un jour qualifié d’acteur « techniquement brillant, mais sans passion » – quelque chose dont il se souvenait lorsqu’il envisageait le rôle.

« Je ne pouvais pas reprendre le rôle d’un acteur dont je savais qu’il ne m’approuvait pas », a-t-il déclaré dans une interview accordée à HARDTalk de la BBC en 2017.

Mais parlant de ses similitudes avec Sir Michael, il a déclaré : « Parfois, quand je vois les affiches de Mike Gambon, l’acteur qui incarne glorieusement Dumbledore, je pense que parfois c’est moi. »

Dans quels films était Sir Michael Gambon ?

Michael était surtout connu pour avoir joué le professeur Albus Dumbledore dans la franchise Harry Potter de 2004, à commencer par le Prisonnier d’Azkaban.

Après cela, il a repris le rôle bien-aimé dans chacun des films de Harry Potter jusqu’à la fin de la franchise avec Deathly Hallows Part 2 en 2011.

En dehors des films de garçons sorciers, il a également joué dans Sleepy Hollow, The King’s Speech et Paddington.

Dans quelles pièces Sir Michael Gambon jouait-il ?

Sir Michael a commencé sa carrière d’acteur au théâtre, avec Laurence Olivier comme l’un des membres originaux du Royal National Theatre.

Il est apparu dans de nombreuses pièces de William Shakespeare comme Othello, Hamlet, Macbeth et Coriolanus.

La talentueuse star a été nominée pour treize Olivier Awards, remportant trois fois pour A Chorus of Disapproval (1985), A View from the Bridge (1987) et Man of the Moment (1990).

En 1997, Sir Michael a fait ses débuts à Broadway dans Skylight de David Hare, remportant une nomination au Tony Award du meilleur acteur dans une pièce.