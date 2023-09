Sir Mark Jones proposé comme directeur par intérim du British Museum

Un ancien directeur du V&A Museum, qui avait précédemment suggéré que les marbres du Parthénon pourraient être partagés avec la Grèce, a été proposé comme directeur par intérim du British Museum.

Sir Mark Jones remplacera Hartwig Fischer, qui a démissionné après avoir appris que des milliers d’objets avaient été volés dans la collection du musée. Une enquête policière est en cours concernant les vols signalés.

Sa nomination a conduit à de plus en plus de spéculations selon lesquelles de nouveaux développements pourraient survenir dans le conflit de longue date sur les sculptures grecques antiques.

Dans une interview accordée à l’Observer en 2002, Jones, alors directeur du V&A, a défendu l’idée de les partager avec la Grèce. Il a déclaré : « Il doit y avoir une possibilité que quelque chose puisse désormais fonctionner pour toutes les parties.

« Je ne peux pas dire à un autre musée comment se comporter dans ce domaine, mais je crois qu’il est possible de développer des partenariats. Il peut être intéressant d’exposer des objets à différents endroits.

« Partout où il y a une conviction fermement ancrée, il y a aussi une opportunité, si elle peut être reconnue. Il ne s’agit pas nécessairement d’un transfert de propriété ou d’une restitution définitive des billes, mais quand les gens croient que les choses sont vraiment importantes, comme le font les Grecs et le British Museum dans ce cas, c’est en fait une bonne chose. L’apathie est notre grand ennemi.

En janvier, le British Museum a confirmé qu’il était impliqué dans des « discussions constructives » avec la Grèce sur la restitution de certains marbres du Parthénon.

Selon un projet, toujours en discussion, la Grèce renoncerait à ses droits sur les marbres, mais le British Museum prêterait certaines sculptures à Athènes, les trésors grecs arrivant à Londres.

En mars, Rishi Sunak a juré qu’il empêcherait les marbres du Parthénon d’être restitués à la Grèce.

« Le Royaume-Uni prend soin des marbres d’Elgin depuis des générations », a-t-il déclaré, utilisant un nom alternatif dérivé du comte britannique qui les a retirés de l’Acropole au début du XIXe siècle. « La collection du British Museum est protégée par la loi et nous n’avons pas l’intention de la modifier. »

Dans un communiqué publié samedi, George Osborne, président du British Museum, a déclaré que Jones avait reçu « l’approbation unanime » du conseil d’administration pour devenir directeur par intérim, sous réserve de l’approbation du Premier ministre.

« Mark est l’un des dirigeants de musées les plus expérimentés et les plus respectés au monde, et il offrira le leadership et répondra aux besoins du musée en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous deux convaincus que ses priorités sont d’accélérer le catalogage de la collection, d’améliorer la sécurité et de renforcer la fierté de la mission de conservation du musée.

« Cela s’inscrit dans le cadre des travaux de rénovation majeurs que nous entreprenons et des partenariats que nous nouons pour garantir un avenir plus solide pour le musée que nous aimons et admirons tous.

« J’ai promis que nous tirerions des leçons et que nous poserions ensuite les bases d’un avenir solide. La nomination de Mark est un grand pas dans cette direction.

Le British Museum n’a fait aucun autre commentaire au-delà de la déclaration d’Osborne.