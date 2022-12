Sir Laurie Magnus nommé nouveau conseiller en éthique de Rishi Sunak

Sir Laurie Magnus a été nommé nouveau conseiller indépendant de Rishi Sunak pour les intérêts des ministres, a déclaré Downing Street. Dans sa lettre à Magnus, qui préside Historic England, le Premier ministre a déclaré: «Je suis très heureux, par cette lettre, de vous nommer mon conseiller indépendant pour les intérêts des ministres. « Le conseiller indépendant joue un rôle crucial, enraciné dans le code ministériel, en tant que source de conseils fiables et impartiaux sur la bonne gestion des intérêts privés des ministres et sur le respect du code lui-même. “J’ai été clair sur le fait que j’attends du gouvernement que je dirige qu’il fasse preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux. “J’ai fait une priorité de nommer un conseiller indépendant pour aider à garantir que ces normes sont respectées et que le public britannique peut avoir confiance dans l’engagement du gouvernement envers les sept principes de la vie publique.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Suite détails bientôt…