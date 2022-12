Sir Laurie Magnus nommé nouveau conseiller en éthique de Rishi Sunak après Lord Geidt

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Laurie Magnus a été nommé nouveau conseiller indépendant du premier ministre Rishi Sunak pour les intérêts des ministres, a confirmé Downing Street.

La nomination remplira le rôle de conseiller en éthique du Premier ministre, mettant fin au poste vacant après le départ de Lord Geidt sous Boris Johnson plus tôt cette année.

Dans une lettre à Sir Laurie, M. Sunak a déclaré que le rôle d’un conseiller indépendant jouait un “rôle important” au sein du gouvernement.

“J’ai cherché à identifier des candidats potentiels qui peuvent démontrer les qualités essentielles d’intégrité et d’indépendance, une expertise et une expérience pertinentes, et une capacité à inspirer la confiance des ministres.

“Après avoir discuté du rôle avec vous, je suis convaincu que non seulement vous faites preuve de ces qualités, mais que vous remplirez ce rôle avec distinction, dans les meilleures traditions de la fonction publique.”

M. Sunak avait été interrogé sur les retards apparents dans la nomination d’un nouveau conseiller en éthique après s’être engagé à le faire lors de la course à la direction des conservateurs au cours de l’été.

Sir Laurie est l’actuel président de Historic England et assumera le rôle de conseiller pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Avec une formation dans les services financiers et divers organismes de bienfaisance, il est également un ancien vice-président du National Trust.

Dans une lettre au Premier ministre, il a déclaré qu’une “première priorité” serait d’examiner les déclarations d’intérêts des ministres du gouvernement.





C’est un honneur d’être invité à remplir le rôle, et une responsabilité importante Sir Laurie Magnus

“Je m’efforcerai de m’acquitter des responsabilités importantes de ce rôle avec équité et intégrité, d’une manière qui inspire la confiance des ministres, du Parlement et du public”, a-t-il déclaré à M. Sunak.

« Je considère le maintien de cette confiance comme un élément essentiel de la gouvernance dans ce pays. C’est un honneur d’être invité à remplir ce rôle et une responsabilité importante.

Lord Geidt, l’ancien conseiller pour les intérêts des ministres, a démissionné en juin et n’avait pas été remplacé lorsque M. Johnson a annoncé qu’il se retirait.

Il est devenu le deuxième conseiller aux intérêts ministériels à démissionner au cours des trois années de mandat de M. Johnson.

Liz Truss, pendant son bref mandat à Downing Street, n’avait pas nommé de conseiller en éthique.

Le poste est resté vacant depuis, avec des spéculations quant à savoir si Downing Street n’avait pas été en mesure de trouver un candidat volontaire en raison de l’incapacité du conseiller à lancer des enquêtes sans le consentement du Premier ministre.

L’absence de conseiller indépendant a été soulignée au début du mandat de M. Sunak, après que le Premier ministre a été contraint de nommer un enquêteur “indépendant” pour examiner les plaintes déposées contre le secrétaire à la Justice Dominic Raab, en l’absence d’un chien de garde ministériel permanent en matière d’éthique.