Le chef du parti travailliste britannique Keir Starmer

Sir Keir Starmer se prépare à exhorter son cabinet fantôme à soutenir un accord commercial sur le Brexit, comprend le Telegraph, dans un mouvement qui risque de mettre en colère un groupe de restes travaillistes purs et durs.

Dans le but de faire passer son parti au-delà du Brexit et de reconstruire des ponts avec les électeurs dans l’ancien cœur du parti, le dirigeant travailliste est sur le point de convoquer une réunion urgente de son avant-poste pour définir une position finale sur l’opportunité de voter pour la législation qui devrait être présentée. au Parlement la semaine prochaine.

Bien que le parti insiste sur le fait qu’une décision de fouetter ne sera pas prise tant que l’accord ne sera pas annoncé et que le texte du traité n’aura pas été examiné, plusieurs sources ont déclaré au Telegraph que Sir Keir était déterminé à le soutenir.

Selon les plans élaborés mercredi, les ministres du cabinet fantôme seront convoqués à une réunion jeudi matin à 11 heures, leur verdict sur l’accord devant être transmis au Parti travailliste parlementaire dans son ensemble à midi.

Cette décision est susceptible de provoquer une réaction brutale parmi un certain nombre de hauts députés travaillistes, qui craignent que le soutien de l’accord ne risque d’aliéner de nombreux membres pro-UE du parti.

Un certain nombre de députés d’arrière-ban et de grands partisans des Lords sont également fermement opposés au soutien d’un accord, un député ayant averti mercredi soir: «Nous envisageons une division du travail inutile. [a vote in Parliament] quand nous n’avons pas besoin de posséder ceci ou d’être sage-femme pour cela. Cela sera probablement terrible pour l’économie et signifiera que les gens se sentiront à juste titre lésés. »

Cependant, il est entendu que Sir Keir dira à son avant-poste qu’après avoir soutenu pendant des mois qu’un accord est dans «l’intérêt national», le parti ne peut pas se permettre de rester sur la clôture lorsque les députés sont invités à voter sur la législation mettant en œuvre le traité.

Il devrait également dire que le parti pourra s’appuyer sur l’accord s’il gagne le pouvoir, avec un gouvernement travailliste capable de renforcer les normes des travailleurs et de l’environnement en coopération avec Bruxelles.

Une source travailliste de haut niveau a déclaré au Telegraph: « Après avoir dit qu’un accord est vital et que nous devons en avoir un, s’abstenir ensuite serait absurde. »

S’il obtenait le soutien majoritaire de sa meilleure équipe, Sir Keir organisera probablement une conférence de presse où il exposera la position du parti à la nation.

Mercredi, des personnalités de haut niveau ont déclaré qu’elles pensaient que cette décision se heurterait à la résistance d’Emily Thornberry, la secrétaire au commerce de l’ombre, qui avait précédemment lancé des appels pour que le parti s’abstienne.

Paul Blomfield, un ministre fantôme du Brexit qui a travaillé en étroite collaboration avec Sir Keir dans son précédent rôle de secrétaire fantôme du Brexit, aurait également des réserves.

« Paul va avoir besoin de beaucoup de persuasion pour voter pour un accord », a déclaré mercredi soir un initié travailliste.

D’autres, y compris la chancelière fantôme Anneliese Dodds, seraient préoccupés par le fait que soutenir un accord risquerait que le parti soit pris dans les retombées économiques après le 1er janvier.

Cependant, on s’attend à ce qu’elle se range derrière la position de Sir Keir, après avoir été déconcertée par une série de fuites le mois dernier suggérant qu’elle faisait pression pour une abstention.

Pendant ce temps, Lisa Nandy, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Nick Thomas Symonds, le secrétaire à l’Intérieur, Jonathan Ashworth, le secrétaire à la Santé de l’ombre, et Rachel Reeves, la ministre du cabinet fantôme, soutiennent fermement un accord.

Se ralliant derrière Sir Keir, une source du cabinet fantôme a déclaré: «La dynamique politique au sein du parti travailliste a énormément changé.

« Nous venons d’être complètement écrasés lors d’une élection et nous avons maintenant un leader qui nous a amenés à égaliser l’ancrage dans les sondages et qui, selon les électeurs, ressemble à un Premier ministre potentiel.

«Il y a une immense bonne volonté pour Keir et j’aurais pensé que le cabinet fantôme allait lui donner ce qu’il veut. L’atmosphère dans la fête a changé à cet égard.

Un deuxième a déclaré: «Il y avait une grande inquiétude au sujet d’un accord dans le PLP au départ, mais cela s’est estompé. Il y en aura qui seront contrariés par le fait que nous votions pour l’accord, mais moins qu’il y a quatre semaines.

«Les sondages montrent que le pays est extrêmement désireux d’aller de l’avant».