Sir Keir Starmer subit de nouvelles pressions pour condamner la misère de la grève après que 160 députés travaillistes se sont tenus sur des lignes de piquetage

SIR Keir Starmer subit de nouvelles pressions pour condamner la misère de la grève – au fur et à mesure qu’il apparaît, 160 députés travaillistes se sont tenus sur des lignes de piquetage.

Et tandis que des millions de navetteurs ont de nouveau été confrontés au chaos des voyages hier, le chef du syndicat ferroviaire d’Aslef, Mick Whelan, a averti que les grèves paralysantes pourraient durer trois ans.

Sir Keir Starmer est sous pression pour condamner les grèves syndicales

La plupart des trains ont été annulés à travers le pays alors que des milliers de membres de l’Aslef et du RMT se sont retirés pour cause de salaire et de conditions.

M. Whelan a révélé que malgré l’interdiction par le patron travailliste Sir Keir de voir sa meilleure équipe sur les piquets de grève, de nombreux députés d’arrière-ban s’étaient joints aux manifestations de grève.

Il a déclaré aux journalistes sur une ligne de piquetage à Euston, dans le centre de Londres, qu’il accueillerait tous les députés travaillistes à bras ouverts.

Il a déclaré: «Ce que Keir a dit, c’est qu’il n’aurait pas le cabinet fantôme sur les lignes de piquetage.

«Nous avons eu 160 députés travaillistes à travers le pays sur nos lignes de piquetage à différents moments, alors ils viennent nous soutenir.

« Je connais personnellement la plupart d’entre eux. Ce sont des amis et des syndicalistes.

“Ils ne sont pas contre ce que nous faisons.”

M. Whelan a présenté ses excuses aux journalistes pour son arrivée tardive sur la ligne de piquetage hier, en plaisantant qu’il avait été retardé par des “grèves ferroviaires sanglantes”.

Le député conservateur Paul Bristow a déclaré: «Le chat est sorti du sac, les patrons syndicaux appelant les ministres fantômes amis et partisans.

“Les députés travaillistes font passer les patrons syndicaux avant les familles britanniques qui travaillent dur.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a accusé Sir Keir de se ranger du côté des “manifestants extrémistes et des patrons syndicaux” alors qu’ils se sont affrontés au sujet des grèves la semaine dernière.

Certains services commenceront un peu plus tard dans la journée après les débrayages d’hier.

Le travail a refusé de commenter.