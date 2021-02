Sir Keir Starmer soutient la levée prudente du verrouillage alors qu’il exhorte Boris Johnson à ignorer les sceptiques du verrouillage conservateur

Keir Starmer

Sir Keir Starmer a exhorté Boris Johnson à ne pas céder aux pressions de ses propres députés appelant à une levée plus rapide des restrictions, alors qu’il cherchait à exploiter les divisions sur les bancs des conservateurs.

Offrant son soutien à l’approche «prudente» du gouvernement, le dirigeant travailliste a déclaré à M. Johnson qu’il disposerait des votes dont il avait besoin pour adopter les nouvelles réglementations nécessaires à l’adoption de la feuille de route s’il continuait à suivre les conseils de ses conseillers scientifiques.

Cependant, essayant de creuser un fossé entre le gouvernement et les députés d’arrière-ban sceptiques, Sir Keir a souligné que plus de 60 députés conservateurs avaient appelé à la fin de toutes les restrictions d’ici la fin du mois d’avril.

Le Covid Recovery Group (CRG), dirigé par l’ancien whip en chef du gouvernement Mark Harper et l’ancien ministre du Brexit, Steve Baker, a appelé à la réouverture des lieux d’accueil à temps pour Pâques.

Dans une lettre envoyée à M. Johnson plus tôt ce mois-ci, ils ont également fait valoir que d’ici la fin du mois d’avril – lorsque tous les plus de 50 ans se sont vu offrir le vaccin – il n’y aurait «aucune justification» pour que des restrictions législatives demeurent.

Appelant M. Johnson à veiller à ce qu’il s’agisse du «dernier verrouillage», Sir Keir a déclaré: «Dans le passé, nous sommes sortis sans suffisamment de prudence, sans plan clair et sans écouter la science. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ces erreurs. de nouveau.

«Je sais que le premier ministre subira la pression de ceux qui sont sur ses propres bancs pour aller plus vite et faire preuve de prudence.

« Je suis sûr qu’il y aura des appels similaires cet après-midi. J’espère que le Premier ministre saisira l’occasion de faire face à cela parce que si cette feuille de route doit fonctionner, il doit écouter le directeur scientifique et le médecin-chef, ne pas [Mr Baker or Mr Harper].

« Si le Premier ministre le fait, il aura notre soutien et obtiendra une majorité à la Chambre. S’il ne le fait pas, nous gaspillerons tous les sacrifices des 12 derniers mois. »

Tout en soutenant également la réouverture complète des écoles le 8 mars, au mépris des syndicats enseignants du pays, Sir Keir a demandé à M. Johnson de confirmer que le plan avait été approuvé par le médecin-chef et le conseiller scientifique en chef.

Répondant, M. Johnson a déclaré: «Je peux certainement dire que ce plan pour le 8 mars est soutenu par le médecin-chef et le conseiller scientifique en chef, et ce serait une bonne chose s’il pouvait peut-être persuader certains de ses amis syndicaux de dire de même et enfin de dire que les écoles sont sûres.

Cependant, en signe de division sur les propres députés d’arrière-ban de Sir Keir, John McDonnell, l’ancien chancelier de l’ombre, a affirmé que «rejeter les conseils des enseignants est la définition de l’insouciance».

Ses commentaires ont été repris par Zarah Sultana, un collègue membre du groupe de campagne socialiste des députés d’extrême gauche, qui a affirmé que «la réouverture« big bang »de toutes les écoles le 8 mars est totalement imprudente».

Une source de haut niveau d’un syndicat enseignant a déclaré: «Cela a laissé à Keir Starmer quelques questions à répondre. L’Écosse et le Pays de Galles adoptent une approche beaucoup plus prudente.

«Keir Starmer s’est maladroitement allié à Boris Johnson hier sans aucune des nuances qu’il aurait dû être en mesure d’apporter au débat.

«Pour être du côté des parents que les écoles doivent être ouvertes, mais du côté de la science dont les écoles ont besoin pour s’ouvrir de manière sûre et durable.»

Pendant ce temps, Sir Keir a également accru la pression sur M. Johnson pour qu’il annonce un nouveau soutien économique aux entreprises qui font face à des restrictions continues pendant plusieurs mois.

Appelant à l’extension des taux d’affaires et des exonérations de la TVA pour les entreprises d’hôtellerie et de loisirs, il a ajouté: «Les entreprises réclament des certitudes – le Premier ministre devrait les leur donner aujourd’hui.

«Le Premier ministre devrait également annoncer un soutien adéquat aux trois millions de travailleurs indépendants qui ont été ignorés l’année dernière.»

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que les décisions sur le soutien aux coronavirus pour les entreprises et les travailleurs seront annoncées par Rishi Sunak dans le budget, qui aura lieu mercredi la semaine prochaine.