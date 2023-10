Sir Keir Starmer s’engage à « une décennie de renouveau national » dans un discours clé à la conférence travailliste | Actualités politiques

Sir Keir Starmer promettra au pays une « décennie de renouveau national » si le parti travailliste arrive au pouvoir lors des prochaines élections générales.

Dans son discours prononcé mardi à la conférence de son parti à Liverpool, Sir Keir s’engagera à participer au prochain concours sur la croissance économique, affirmant qu’il sera « totalement concentré sur les intérêts des travailleurs ».

Et il affirmera que son leadership « tournera le dos au déclin sans fin des conservateurs » pour donner au peuple britannique le « gouvernement qu’il mérite ».

Le discours clé aura lieu le troisième jour de l’événement annuel après une série d’apparitions de ministres de l’ombrealors qu’ils tentent de rallier les membres avant la campagne électorale et de faire appel au public avant de se rendre aux urnes.

Il fait suite au rassemblement conservateur de la semaine dernière, dominé par l’actualité. Rishi Sunak abandonnait la partie nord du HS2 vers Manchester – et le Événement libéral-démocrate le mois dernier.

Réitérant ses cinq missions de « croissance économique, rues plus sûres, énergie britannique moins chère, meilleures opportunités et un NHS rajeuni », Sir Keir mettra en garde contre un chemin difficile à parcourir en raison de l’état actuel des finances publiques.

Mais il dira que « ce qui est cassé peut être réparé », ajoutant : « Une économie qui fonctionne pour l’ensemble du pays nécessitera une approche politique entièrement nouvelle : un gouvernement de mission, mettant fin à la maladie conservatrice de la « politique du plâtre collant » avec un simple gouvernement travailliste. philosophie selon laquelle, ensemble, nous résolvons les défis de demain, aujourd’hui. »

Le leader travailliste dira aux députés : « Nous devons être un gouvernement qui s’occupe des grandes questions afin que les travailleurs aient la liberté de profiter de ce qu’ils aiment.

« Plus de temps, plus d’énergie, plus de possibilités, plus de vie.

« Nous avons tous besoin de pouvoir regarder vers l’avenir, d’avancer, sans anxiété. C’est ce que signifie réellement retrouver notre avenir. »

Sir Keir célébrera également le revirement de son parti depuis le désastre des élections de 2019le parti étant désormais en tête des sondages, déclarant : « Un parti travailliste changé, plus captivé par les gestes politiques, plus un parti de protestation… ces jours sont révolus. Nous n’y retournerons jamais. »

Il mettra un accent particulier sur la dernière victoire aux élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouestoù son parti a évincé le SNP de son siège par plus de 9 000 voix jeudi, en déclarant : « Que le message de Rutherglen résonne dans toute la Grande-Bretagne : le parti travailliste est au service des travailleurs en Écosse parce que le parti travailliste est au service des travailleurs de toutes ces îles. »

Mais le leader lui-même a encore du travail à faire pour convaincre les électeurs, alors que les sondages continuent de montrer qu’il ne parvient pas à passer au travers et que les gens ne savent pas ce qu’il défend.

S’adressant au public, Sir Keir fera écho aux paroles d’un ancien Premier ministre conservateur, promettant un pays « assez fort, suffisamment stable, suffisamment sûr pour que vous puissiez investir votre espoir, vos possibilités, votre avenir », et un pays où les gens peuvent être » certain que les choses iront mieux pour vos enfants ».

Il conclura : « Les gens se tournent vers nous parce qu’ils veulent que nos blessures guérissent et nous sommes les guérisseurs.

« Les gens se tournent vers nous parce que ces défis nécessitent un État moderne et nous sommes les modernisateurs.

« Les gens se tournent vers nous parce qu’ils veulent que nous construisions une nouvelle Grande-Bretagne et nous en sommes les bâtisseurs. »