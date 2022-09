Sir Keir Starmer s’engage à former une nouvelle société d’énergie publique pour réduire les factures si le parti travailliste remporte les prochaines élections

SIR Keir Starmer s’est engagé à former une société d’énergie propre appartenant à l’État pour faire baisser les factures en spirale si le parti travailliste remporte les prochaines élections.

Dans un discours liminaire prononcé lors de la conférence travailliste à Liverpool cet après-midi, Sir Keir a promis de créer “Great British Energy” dans l’année suivant l’obtention des clés du n ° 10.

Sir Keir Starmer a promis de créer une nouvelle société d’énergie propre détenue par l’État si le parti travailliste remporte les prochaines élections

Le dirigeant travailliste a déclaré que l’entreprise produirait de l’énergie verte et propre – conformément à l’objectif britannique d’atteindre Net Zero d’ici 2050 – et créerait de nouveaux emplois pour stimuler l’économie.

La création de l’entreprise coûtera des dizaines de milliards de livres et le Parti travailliste n’a pas encore précisé comment il la paiera.

Sir Keir claironna : « Nous mettrons en place Great British Energy au cours de la première année d’un gouvernement travailliste.

“Une nouvelle entreprise qui profite des opportunités de l’énergie britannique propre parce que c’est bon pour l’emploi, parce que c’est bon pour la croissance, parce que c’est bon pour l’indépendance énergétique vis-à-vis de tyrans comme Poutine.”

Le leader travailliste a fustigé les conservateurs pour leur gestion de la crise énergétique causant la misère à travers la Grande-Bretagne.

Il les a accusés de permettre à trop d’entreprises étrangères de posséder et de contrôler des sources vitales d’énergie.

Sir Keir a déclaré: “Le Parti communiste chinois a un intérêt dans notre industrie nucléaire. Et cinq millions de personnes paient leurs factures à une société énergétique appartenant à la France.”

Parallèlement à la transformation de l’énergie, Sir Keir a également promis de “faire du Royaume-Uni une superpuissance de croissance”.

Il a déclaré que les conservateurs avaient détruit leur réputation de parti de l’argent sain après avoir vu la livre s’effondrer tôt hier.

Exposant sa vision, Sir Keir a promis de redonner espoir à la Grande-Bretagne.

Après une aubaine de réduction d’impôts des conservateurs dans le mini budget de la semaine dernière, il a déclaré: «Ce que nous avons vu du gouvernement ces derniers jours n’a pas de précédent.

“Ils ont perdu le contrôle de l’économie, et pourquoi ?

“Pour des réductions d’impôts pour les 1 % les plus riches de notre société.”

Pour atteindre le n ° 10, il s’engagera sur la voie d’être une version du New Labour.

Il a affirmé qu’il avait repris le contrôle de l’extrême gauche.

Et il a dit que le Parti travailliste est désormais “le parti du centre” et “l’aile politique du peuple britannique” – comme l’a dit Sir Tony dans les années 1990.

Sir Keir a également salué les changements sous sa direction.

Dimanche, il a dirigé les délégués dans des hommages à la reine et une interprétation de God Save the King, la première fois que l’hymne a été chanté lors de la conférence du parti.

Un nouveau sondage Savanta ComRes montre que les travaillistes ont augmenté de 3 à 45%, les conservateurs en baisse de 2 à 33.