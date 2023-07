Sir Keir Starmer s’engage à briser le «plafond de classe» avec des réformes de l’éducation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer s’engagera à briser le «plafond de classe» si son parti remporte les prochaines élections, alors qu’il présente des plans de réforme du système éducatif dans un discours majeur.

Le dirigeant travailliste devrait fixer un objectif d’un demi-million d’enfants supplémentaires atteignant leurs objectifs d’apprentissage précoce d’ici 2030, alors qu’il développe l’intention du parti d’améliorer l’enseignement pour les moins de cinq ans.

Moderniser le curriculum pour abolir le « snobisme » entourant la « fracture académique/professionnelle » et s’assurer que les jeunes aient une base dans les deux fera également partie de la mission, dira-t-il.





Le ‘académique pour mes enfants; professionnelle pour le snobisme de vos enfants. Cela n’a pas sa place dans la société moderne Monsieur Keir Starmer

Dans un discours à Gillingham jeudi, le leader travailliste devrait avertir que le «plafond de classe» étouffe les opportunités pour trop d’enfants à travers le pays en termes de salaire, de promotions et d’opportunités de travail.

Il dira : « Il y a aussi quelque chose de plus pernicieux. Une idée omniprésente, une barrière dans nos esprits collectifs, qui rétrécit nos ambitions pour les enfants de la classe ouvrière et vous dit, parfois avec subtilité, parfois en face : ce n’est pas pour vous.

« Certaines personnes l’appellent le ‘plafond de classe’ – et c’est un bon nom. Il s’agit d’insécurité économique, d’injustice structurelle et raciale – bien sûr. Mais c’est aussi un manque de respect fondamental.

« Un snobisme qui se prolonge trop souvent jusqu’à l’âge adulte. Lever la tête laide quand il s’agit d’inégalités au travail – dans les salaires, les promotions, les opportunités de progrès.

Le discours se concentrera sur la dernière des cinq missions fixées par le parti, qui devance largement les conservateurs dans les sondages d’opinion – un engagement à « faire tomber les barrières aux opportunités ».

Il comprendra des promesses de réforme des compétences pour offrir plus de chances aux jeunes de s’engager dans l’apprentissage professionnel et aux adultes de se recycler dans de nouveaux domaines, ainsi que de garantir que chaque enfant ait un enseignant spécialisé dans sa classe.

Dans un article pour Les tempsl’ancien directeur des poursuites pénales a déclaré qu’un gouvernement travailliste mettrait davantage l’accent sur les capacités d’expression orale des élèves dans le cadre des efforts visant à aider les jeunes dans leurs futures carrières et compétences de vie.

Il a dit qu’il était «à courte vue» que le programme actuel ne soit pas efficace en matière de compétences oratoires.

« L’incapacité à s’exprimer couramment est un obstacle majeur à la réussite et à l’épanouissement dans la vie », a écrit l’avocat qualifié.

« C’est la clé pour réussir cet entretien d’embauche crucial, persuader une entreprise de vous rembourser, dire à votre ami quelque chose de gênant. L’oralité est une compétence qui peut et doit être enseignée.

Lors de son discours dans le Kent, Sir Keir abordera également à nouveau les promesses de modifier le système de planification pour construire plus de maisons afin que 1,5 million de personnes puissent devenir propriétaires.

On s’attend à ce qu’il dise qu’inclure tout le monde dans la nouvelle économie est vital si la Grande-Bretagne veut réussir dans un monde en évolution rapide, en préparant tous les enfants à un avenir qui sera façonné par l’intelligence artificielle, la génomique et les technologies qui « repoussent les limites de notre imaginaire ».

Le dirigeant travailliste dira : « Je suis sérieux – la mentalité de moutons et de chèvres qui a toujours été présente dans l’enseignement en anglais. Le ‘académique pour mes enfants; professionnelle pour le snobisme de vos enfants. Cela n’a pas sa place dans la société moderne. Aucun lien avec les métiers du futur.

« Non – pour que nos enfants réussissent, ils ont besoin d’une base dans les deux. Besoin de compétences et de connaissances. Résolution de problèmes pratiques et rigueur académique. La curiosité et l’amour d’apprendre aussi – ils ont toujours été essentiels. Mais maintenant – alors que l’avenir se précipite vers nous.

« Nous devons également mettre davantage l’accent sur la créativité, la résilience, l’intelligence émotionnelle et la capacité d’adaptation. Sur tous les attributs – pour le dire crûment – ​​qui font de nous des êtres humains, qui nous distinguent des machines à apprendre.

Les groupes d’éducation et les syndicats ont accueilli favorablement les propositions du parti travailliste, mais ont déclaré qu’elles devaient s’accompagner d’investissements supplémentaires importants.





Cette annonce esquisse un vaste et ambitieux programme de réformes. S’il est mis en œuvre avec audace et bien financé, il réparera une grande partie des dégâts des 13 dernières années Kevin Courtney, Syndicat national de l’éducation

Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT), a déclaré: «Les antécédents d’un enfant ne devraient jamais déterminer ses opportunités dans la vie, mais les inégalités ont été exacerbées au cours de la dernière décennie par les coupes budgétaires dans les écoles et autres services publics, la pandémie et maintenant la crise du coût de la vie. Il est donc positif de voir que les travaillistes mettront la lutte contre les inégalités au cœur de leur politique éducative.

« Il ne fait aucun doute que les écoles peuvent jouer un rôle essentiel en aidant les enfants à s’épanouir, quel que soit leur milieu, mais elles ont besoin des ressources appropriées pour le faire. Résoudre la crise actuelle du recrutement et de la rétention doit être une priorité urgente et il est essentiel que le prochain gouvernement fasse à nouveau de l’enseignement et de la direction des écoles une proposition attrayante et s’attaque aux facteurs qui poussent tant de personnes à quitter la profession.

« Pourtant, les inégalités sont profondément ancrées dans la société, et pour que ces ambitions soient remplies, d’importants investissements supplémentaires seront nécessaires non seulement dans l’éducation, trop longtemps négligée, mais aussi dans le soutien communautaire aux familles, y compris tout ce qui va de la santé mentale services aux soins sociaux. Il est juste d’avoir de grandes ambitions, mais les écoles doivent disposer des ressources dont elles ont besoin si elles veulent jouer leur rôle dans leur réalisation. »

Le professeur Becky Francis, directrice générale de la Education Endowment Foundation, a déclaré: «Le travail a raison de se concentrer sur l’éducation en tant que niveleur de classe.

« L’amélioration des opportunités et des résultats pour les enfants et les jeunes issus de milieux socio-économiquement défavorisés est fondamentale pour une société plus juste, une société dans laquelle chacun peut réaliser son potentiel.

« L’accent proposé sur le soutien au recrutement et à la rétention est également le bienvenu. Nous savons qu’un enseignement de qualité est le levier le plus puissant dont nous disposons pour améliorer les résultats. Attirer et retenir des professionnels qualifiés dans les salles de classe avec des enfants qui ont le plus besoin de leur expertise devrait être une priorité pour tout gouvernement.

« Il est également encourageant de voir un engagement à renforcer les services destinés à la petite enfance, dont nous savons qu’ils ont le potentiel d’avoir un impact profond sur les chances des enfants dans la vie en comblant les lacunes avant qu’ils ne grandissent. »





Le palmarès de Keir Starmer montre qu’il aura probablement changé d’avis d’ici le début des vacances d’été. Il n’y a donc aucun moyen pour les parents et les enseignants de se fier à ce qu’il dit Secrétaire à l’éducation Gillian Keegan

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «L’éducation a été trop longtemps en marge de l’élaboration des politiques et il est encourageant que le Parti travailliste semble reconnaître à quel point elle devrait être centrale. Nous sommes impatients d’examiner leurs plans plus en détail. Une chose est sûre : à moins que les problèmes d’érosion salariale, de financement insuffisant et de charges de travail ingérables ne soient résolus, il n’y aura pas suffisamment d’enseignants et de dirigeants travaillant dans les écoles et les collèges pour mettre en œuvre les changements positifs que nous souhaitons tous voir. »

Kevin Courtney, co-secrétaire général du National Education Union (NEU), a déclaré : « Cette annonce esquisse un vaste et ambitieux programme de réforme. S’il est mis en œuvre avec audace et bien financé, il réparera une grande partie des dégâts des 13 dernières années.

« Les enseignants seront soulagés que les travaillistes reconnaissent les multiples raisons des problèmes de recrutement et de rétention des enseignants. Les travaillistes ont raison de souligner l’incapacité du gouvernement actuel à engager des discussions sérieuses sur le recrutement, la rétention et le rétablissement de la rémunération des enseignants. Les syndicats devraient s’engager dans un mécanisme de négociation collective qui puisse déterminer le salaire et les conditions de tous les enseignants financés par l’État. Pour faire face à l’exode actuel de la profession, il faudra une correction soutenue et en termes réels entièrement financée de la rémunération des enseignants et une action efficace pour réduire la charge de travail exorbitante.

« Le NEU accueille chaleureusement la révision promise du programme d’études et de l’évaluation. Le système d’évaluation actuel restreint le programme et exerce une pression excessive sur le personnel et les élèves. Ses problèmes ne peuvent pas être résolus par des retouches mineures. Cette révision proposée sera donc importante. Il est encourageant que le parti travailliste envisage un changement à grande échelle.

David Hughes, directeur général de l’Association of Colleges, a déclaré: «Je suis ravi de voir l’ambition audacieuse de Labour de faire en sorte que 80% des jeunes soient éduqués au niveau A ou équivalent technique ainsi que la reconnaissance de la nécessité d’un poste cohérent -16 système d’éducation, avec des collèges et des universités jouant tous les deux sur leurs points forts.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que les revirements récents sur les propositions politiques du parti de Sir Keir signifiaient qu’il n’y avait « aucune garantie » que ses réformes de l’éducation se concrétiseraient.

Le mois dernier, le parti travailliste a fait marche arrière sur son plan de prospérité verte de 28 milliards de livres sterling, choisissant plutôt de retarder l’engagement de dépenses s’il pénètre dans Downing Street, tandis que Sir Keir a abandonné son engagement de campagne à la direction d’abolir les frais de scolarité universitaires.

La ministre conservatrice du cabinet, Mme Keegan, a déclaré: «Les mots vides du travail sont faciles – la livraison est difficile.

«Sous le travail, nous avions de moins bonnes normes dans les écoles, de moins bons résultats pour les enfants et une formation professionnelle qui favorisait la forme physique des poteaux et l’art du ballon.

«Les travaillistes n’offrent rien d’autre que volte-face après volte-face, des hausses d’impôts aux frais de scolarité – ce qui montre qu’il n’y a aucune garantie qu’ils tiendront parole.

« Le palmarès de Keir Starmer montre qu’il aura probablement changé d’avis d’ici le début des vacances d’été. Il n’y a donc aucun moyen pour les parents et les enseignants de se fier à ce qu’il dit.