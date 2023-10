Sir Keir Starmer s’engage à abandonner le programme d’expulsion du Rwanda même s’il agit comme un moyen de dissuasion pour arrêter les bateaux

SIR Keir Starmer s’est engagé aujourd’hui à abandonner le programme gouvernemental d’expulsion du Rwanda, même s’il s’avère efficace pour arrêter les bateaux.

Le premier jour de la conférence du parti travailliste à Liverpool, le chef de l’opposition a qualifié la politique populaire de « extrêmement coûteuse » et « mauvaise ».

Le chef du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, s’est engagé aujourd’hui à abandonner le programme d’expulsion du Rwanda, même s’il s’avère efficace pour dissuader les petits bateaux de traverser Crédit : PA

Et il a insisté sur le fait que cela n’aurait d’impact que sur un petit nombre de migrants illégaux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’en tiendrait au projet s’il recevait le feu vert des tribunaux britanniques et s’il s’avérait catégoriquement efficace pour dissuader l’immigration illégale, Sir Keir STILL a répondu non.

Il a déclaré à la BBC : « Je pense que ce n’est pas une bonne politique, cela coûte extrêmement cher.

« C’est un petit nombre d’individus qui iraient au Rwanda et le vrai problème est à la source.

« Vous me dites que cela fonctionne, le gouvernement nous a répété à maintes reprises que même en disant qu’il avait un projet au Rwanda, cela réduirait les chiffres – cela ne s’est pas produit. »

Le leader travailliste s’est engagé à arrêter les bateaux en travaillant avec les pays de l’UE pour « écraser les gangs criminels qui dirigent ce commerce ignoble ».

Il a déclaré : « En tant que pragmatique, je veux un plan pragmatique qui va réellement résoudre ce problème, et non une rhétorique qui n’a mené absolument nulle part ce gouvernement. »

De hauts députés conservateurs ont critiqué ce matin Sir Keir pour avoir refusé ne serait-ce que d’envisager de garder le Rwanda si le plan fonctionnait.

Le président du Parti conservateur, Greg Hands, a déclaré : « Les travaillistes et Sir Keir confirment qu’ils inverseront la politique du gouvernement au Rwanda, même si elle fonctionne !

« Seuls les conservateurs s’attaquent sérieusement à l’immigration clandestine.

« À trois reprises, Sir Keir Starmer a omis de dire qu’il ne reviendrait pas sur la politique rwandaise, mais il n’a pas non plus proposé une autre option.

« Les travaillistes ne sont pas sérieux sur les bateaux et ne font pas les choix difficiles dont le pays a besoin. »