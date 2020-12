Sir Keir Starmer a chargé les députés travaillistes de voter pour l’accord commercial obtenu par Boris Johnson – Nigel Roddis

Sir Keir Starmer se prépare à une rébellion mercredi alors que plus de 20 députés travaillistes vont voter contre l’accord commercial sur le Brexit.

Rupa Huq, député travailliste d’Ealing Central et d’Acton, a mis en garde contre la taille croissante de la rébellion après que Sir Keir a ordonné à son parti de voter pour le projet de loi.

Lorsqu’on lui a demandé combien de rebelles travaillistes envisageaient de défier le whip, Mme Huq a répondu: «Le nombre que j’ai vu est de 20, j’aurais pensé que cela pourrait être plus que cela.

«J’en ai vu 20 dans les journaux ce week-end, je dirais que c’est plus que ça», a-t-elle déclaré à Times Radio.

Mme Huq a déclaré qu’il était «parfaitement logique» de s’abstenir de voter pour l’accord car il «l’a fait accepter» sans avoir ses «empreintes digitales» dessus. Elle a admis que le projet de loi, avec la majorité du soutien du Labour, «passera».

Cela vient après que l’ancien chancelier fantôme John McDonnell et l’ancien ministre Ben Bradshaw ont été parmi les signataires d’une déclaration appelant les partis d’opposition à ne pas soutenir l’accord « pourri ».

Parmi les autres signataires figurent l’ancien ministre Lord Adonis et un autre ancien ministre du cabinet fantôme, Clive Lewis.

La déclaration, organisée par Une autre Europe est possible et Travailler pour une Europe socialiste, prévient qu’il est du devoir de l’opposition d’assurer un contrôle parlementaire adéquat et de proposer une alternative.

« Cette tâche devient plus difficile si les partis d’opposition tombent dans le piège de se rallier autour de cet accord pourri », a-t-il déclaré.

«Nous assistons à un acte de vandalisme contre nos moyens de subsistance, nos droits et nos horizons.

« Nous appelons les travaillistes, le mouvement travailliste et les autres partis d’opposition à ne pas soutenir l’accord sur le Brexit des conservateurs lorsqu’il sera mis aux voix à la Chambre des communes. »

D’autres signataires incluraient d’anciens députés européens, des conseillers et des militants locaux.

Le parti travailliste est le seul parmi les partis d’opposition à dire qu’il soutiendra l’accord – le SNP et les libéraux démocrates ayant déclaré qu’ils voteraient contre.

Le DUP, qui a soutenu le Brexit, a également déclaré qu’il s’opposerait à l’accord car le règlement de divorce du Brexit impose des contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.