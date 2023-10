Sir Keir Starmer, sans charme, a rendu service aux conservateurs en montrant qu’il est coincé en première vitesse

SIR Keir Starmer a rendu service aux conservateurs aujourd’hui alors qu’il était doucement grillé par Victoria Derbyshire de la BBC.

En adoptant un style maladroit qui commence à susciter l’inquiétude au sein de son propre parti, Starmer a démontré pourquoi il n’est pas un favori en tant que prochain Premier ministre.

Les douces grillades de Starmer par Victoria Derbyshire ont montré pourquoi il n’est pas un candidat en tant que prochain Premier ministre Crédit : Fourni

On lui a demandé comment il allait régler le problème du NHS, réduire les listes d’attente, améliorer l’économie et rendre la Grande-Bretagne plus riche.

Il n’avait pas de réponse cohérente.

Comment un leader politique présent lors du dernier rassemblement avant des élections générales peut-il apparaître dans l’émission politique phare de la BBC sans rien dire ?

L’idée que nous sommes à nouveau en 1997, avec Sir Keir dans le rôle d’un nouveau Tony Blair imparable, est pour les oiseaux.

Starmer n’est pas un charmeur. Il n’y a aucune étincelle, aucune personnalité, aucune indication que les choses pourraient s’améliorer.

Même ses alliés les plus proches craignent que Starmer ne soit pas prêt à devenir Premier ministre.

Derbyshire a révélé pourquoi en l’interrogeant sur des questions essentielles telles que la réforme des hôpitaux et la relance de l’économie – un territoire facile pour tout homme politique qui se respecte.

Ce fut l’anéantissement en trois étapes faciles.

« Comment feriez-vous pour que les médecins et les infirmières travaillent le week-end ? » » a demandé Vic.

« Nous les paierions davantage », a déclaré Sir Keir.

« Où est l’argent? » « Nous ferions croître l’économie. »

« Comment? » « Nous avons un plan. »

Mme Derbyshire a bondi comme une panthère : « C’est comme croiser les doigts », dit-elle gentiment.

Le leader travailliste, connu sous le nom de « Sir Flip-Flop », a fait semblant de rire lorsqu’on lui a montré un « nuage de mots » de réponses des électeurs lorsqu’on lui a demandé ce qu’il défend réellement.

Loin de refléter le charisme électoral d’un futur Premier ministre, les réponses du peuple ont été : « Je ne sais pas ». . . « Aucune idée » . . . « Rien. »

Les anciens soldats d’assaut blairistes Peter Mandelson et Alastair Campbell admettent qu’ils sont également perplexes.

Diminution de l’avance dans les sondages

Dans un podcast pour le journal de gauche Guardian, la marque Campbell lip-curl – généralement réservée aux « racailles conservatrices » – a été utilisée contre Starmer.

« Vous voulez que vos politiques soient connues, et vous voulez pouvoir les défendre et les argumenter », a bêlé Ally.

« Je crains parfois que le Parti travailliste ne le fasse pas aujourd’hui.

« Nous (l’équipe de Blair) n’étions pas heureux si nous ne faisions pas l’actualité et ne faisions pas la météo.

« Parfois, être attaqué est le seul moyen de sortir et de faire valoir sa cause. »

Le « Prince des Ténèbres » Mandelson, un allié avoué de Starmer, a admis que le Parti travailliste n’était pas prêt à accéder au pouvoir.

« Est-ce que je pense que le Parti travailliste de Keir Starmer est prêt à entrer au gouvernement ? En fait, non, » dit-il.

«J’implore simplement les gens de réaliser, non seulement qu’ils ne doivent pas faire preuve de complaisance, mais aussi à quel point la préparation du programme gouvernemental nécessite un travail minutieux et acharné.»

Charlie Falconer, ancien colocataire de Blair et ancien Lord Chancelier, a prévenu : « Là où l’économie et le coût de la vie sont en cause, le simple fait d’imiter les conservateurs n’apportera peut-être pas suffisamment de changement au public.

« Vous devez avoir une explication convaincante sur ce que vous allez faire différemment du Parti conservateur en matière économique. »

La critique est soigneusement formulée, mais elle révèle une nervosité croissante dans les rangs travaillistes face à la diminution de leur avance dans les sondages depuis que Rishi Sunak est passé à l’offensive sur le zéro net et l’immigration.

L’avance du parti travailliste est passée d’un solide 20 pour cent à dix ou 15 pour cent.

Cela va sans aucun doute se réduire davantage à mesure que les électeurs commenceront à voir le fossé entre les travaillistes et les conservateurs sur des questions telles que les petits bateaux et les gangs criminels.

Starmer a annoncé aujourd’hui qu’il abandonnerait son projet d’envoyer des migrants illégaux au Rwanda – alors même que la Cour suprême commence à envisager de leur donner le feu vert.

Les électeurs sont indignés par la promesse de Starmer de nous inscrire à nouveau dans les règles de l’UE et de donner à Bruxelles le dernier mot sur qui vient et qui reste.

Question qui tue

Les guerres entre les sexes ont ouvert un nouveau front dangereux, avec des électeurs massivement hostiles à l’affirmation à moitié cuite de Starmer selon laquelle « les femmes peuvent avoir un pénis ».

Dans toute élection face à face entre les deux dirigeants, cela pourrait s’avérer la question meurtrière.

Rishi Sunak a pris le problème de front la semaine dernière, insistant : « Un homme est un homme et une femme est une femme. C’est juste du bon sens.

Il est soutenu par une majorité, avec à peine une personne sur sept estimant qu’« une femme trans est une femme ».

Le mois dernier, j’ai comparé Rishi Sunak et Keir Starmer au lièvre et à la tortue et je me demandais lequel gagnerait la course.

Hier, Deltapoll a apporté une réponse.

Près de la moitié des électeurs ont soutenu Rishi dans une course de 10 km, tandis que seulement 17 pour cent – ​​un sur six – pensaient que Starmer avait une prière.

La BBC a largement couvert les affirmations selon lesquelles la croissance économique lamentable de la Grande-Bretagne avait fait de nous l’« homme malade de l’Europe » post-Brexit.

Lorsqu’il est apparu que nous avions connu une croissance plus rapide que la France, l’Allemagne et le Japon, la nouvelle est restée quasiment inédite.

Le Premier ministre Rishi Sunak l’a souligné avec une certaine vigueur, mais n’a pas été laissé de côté.

Jusqu’à ce qu’il leur montre le site Internet de la BBC, qui avait vu leur bref article sur l’erreur abandonné pour une histoire sur un pull manquant !