Sir Keir Starmer salue la victoire « sismique » des élections partielles comme un grand pas vers Downing Street

SIR KEIR Starmer a salué une victoire « sismique » aux élections partielles en humiliant les nationalistes écossais et en déclarant qu’il s’agissait d’un grand pas vers Downing Street.

Le leader travailliste a constaté une hausse de 20 pour cent qui, selon les experts, pourrait permettre au parti de remporter jusqu’à 40 sièges au nord de la frontière si cela se reproduisait lors d’élections générales.

Sir Keir Starmer jubilait après que le parti travailliste ait remporté une victoire cruciale aux élections partielles Crédit : Reuters

Un ministre optimiste du cabinet fantôme a déclaré hier soir au Sun qu’il n’y avait « aucune région du pays dans laquelle nous ne pouvons pas gagner maintenant ».

Les membres du parti ont déclaré qu’ils auraient du pain sur la planche pour calmer les députés et les partisans trop triomphalistes lors de leur conférence annuelle à Liverpool qui commence aujourd’hui.

Sir Keir, qui s’est rendu hier dans la circonscription de Rutherglen, a déclaré : « Ils ont dit que nous ne pouvions pas gagner dans le sud et le nord de l’Angleterre, et nous l’avons fait.

« Ils ont dit ‘vous ne battrez jamais le SNP en Écosse’ et Rutherglen, vous l’avez fait. Tu as fait sauter les portes ! »

Il a ajouté : « C’était un grand pas dans la bonne direction, un pas important.

« C’était une victoire incontournable pour nous, et l’ampleur de cette victoire, je pense, justifie la campagne positive que nous avons menée. »

L’élection partielle a été déclenchée après que la députée du SNP Margaret Ferrier a été évincée par ses électeurs après avoir enfreint les règles de verrouillage.

Le parti a également été poursuivi par une enquête policière sur des malversations financières au sein du parti, qui a vu l’ex-Premier ministre Nicola Sturgeon arrêté par la police.

Le leader du SNP, Humza Yousef, a déclaré : « C’est à moi que revient absolument la responsabilité. »

Mais le professeur Sir John Curtice, expert en élections, a déclaré : « Les travaillistes sont apparemment désormais capables de réaliser le genre de performance qu’ils n’ont franchement pas pu réaliser à aucun moment depuis le référendum sur l’indépendance.

« Et si – évidemment c’est un grand si – le changement depuis 2019 devait se reproduire dans l’ensemble de l’Écosse, vous parlez d’un retour du Parti travailliste à environ 40 sièges et du SNP qui reviendrait à pas plus d’une demi-douzaine. des places. »