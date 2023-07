Starmer peu clair

Plus les électeurs voient Keir Starmer, plus ils deviennent confus et douteux.

Le chef du parti travailliste est depuis longtemps connu pour ses demi-tours à 180 degrés et sa tendance à se plier à l’opinion à la mode.

Sir Keir Starmer risque fort de ressembler au leader des fanatiques Crédit : Alamy

Mais de plus en plus, il n’a AUCUN point de vue sur une question – ou en avance un en public et le contraire en privé.

Alors une minute, il qualifie Just Stop Oil d' »arrogant » et de « faux ». Le lendemain, l’un de ses principaux collaborateurs aurait invité des éco-extrémistes à une réunion pour les rassurer que le parti travailliste chante toujours à partir de leur hymne.

Le parti et Just Stop Oil sont, ne l’oublions pas, financés par le même homme.

C’est clairement pourquoi il soutient soudainement que nos stocks énergétiques vitaux de la mer du Nord s’épuisent et meurent, comme l’exigent les cinglés qui bloquent les routes, tandis que le gouvernement travailliste du Pays de Galles demande à Extinction Rebellion de co-écrire sa politique écologique.

En grève, Starmer refuse maintenant de dire si, en tant que Premier ministre, il accorderait aux jeunes médecins plus que les derniers six pour cent qui leur ont été offerts.

Il «entrait dans la pièce» avec eux, «tournait autour de la table», «négociait»: de faibles euphémismes pour déguiser qu’il céderait à une partie ou à la totalité de la demande insensée de 35% de la BMA, comme il le ferait chaque ultimatum syndical .

C’est parce que le Labour prend 3 millions de livres sterling par an aux frères. Il est financé par des syndicats belligérants fous de grève et un magnat de Just Stop Oil. . . tous des extrémistes d’extrême gauche qui font la guerre au public alors que nous essayons de travailler ou de voyager.

Ce sont des campagnes d’intimidation et de chantage à motivation politique poursuivant des objectifs extrêmement déraisonnables.

Starmer risque fort de passer pour le leader des fanatiques.

Il est sourd

MÊME les 606 000 ajoutés à notre population l’année dernière ne suffisent pas à Tony Blair.

L’homme qui a ouvert nos frontières il y a 20 ans estime que nous devrions désormais laisser entrer plus d’Européens pour « aider » l’économie.

Sauf qu’il y a une crise du logement. . . où vivraient-ils ? Et l’afflux ne ferait-il pas baisser les salaires, comme avant ?

Ne vous attendez pas à des réponses. Nous doutons que l’ex-Premier ministre passe beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont ses propres erreurs historiques ont finalement donné lieu au Brexit qu’il déteste.

Même maintenant, d’éminents Remainers se font l’illusion que 17 millions de Leavers n’étaient que des racistes dupés par des « mensonges imprimés sur un bus ».

Peur des forces

SI la guerre en Ukraine ne peut pas convaincre No10 de ne pas réduire nos propres troupes, rien ne le fera.

Et pourtant, la réduction des effectifs de 10 000 hommes à laquelle s’oppose le secrétaire à la Défense sortant Ben Wallace se poursuit.

Nous comprenons l’accent mis sur la garantie que nos 72 500 soldats sont entièrement équipés et entraînés, contrairement aux Russes.

Et, oui, l’argent est serré.

Peut-être que si nous ne faisions pas exploser 2 milliards de livres sterling par an dans les hôtels pour les migrants illégaux par petits bateaux, nous pourrions nous défendre correctement.