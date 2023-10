Sir Keir Starmer dit qu’il a un « ressort renouvelé » dans sa démarche après les victoires du Labour à Tamworth et dans le Mid Bedfordshire – mais prévient qu’il y a encore « une montagne à gravir » si son parti veut prendre le pouvoir aux prochaines élections générales.

Les travaillistes ont renversé deux énormes majorités conservatrices lors des élections partielles d’hier soir, portant un double coup à Rishi Sunak avec des résultats considérés comme des indicateurs importants avant un scrutin national de l’année prochaine.

Mais s’adressant à Beth Rigby, rédactrice politique de Sky News, le leader travailliste a déclaré qu’il « acceptait humblement des victoires comme celle-ci », et qu’il restait encore du travail à faire pour gagner la « confiance » des électeurs à travers le pays.

Dernières nouvelles politiques : deuxième défaite aux élections partielles dans une nuit terrible pour les conservateurs

« Je sais à quel point il est difficile de faire passer le Parti travailliste de là où il est arrivé lors des dernières élections générales à une majorité travailliste lors des prochaines élections », a déclaré Sir Keir.

« C’est une montagne à gravir. Nous gravissons cette montagne, nous pouvons voir le sommet avec ces victoires. Mais nous devons encore y arriver.

« Et alors [these wins] donnez-moi un nouveau souffle dans ma démarche pour élever l’équipe à un niveau supérieur et montrer que nous pouvons désormais gagner n’importe où et que les anciens électeurs conservateurs votent désormais travaillistes.

Il a également minimisé les comparaisons avec Tony Blair – le dernier Premier ministre travailliste à avoir remporté trois élections – mais a déclaré qu’il espérait « suivre les traces d’un leader de notre parti qui nous a fait passer de l’opposition au pouvoir, et c’est là que se situent ces résultats ». si importante comme étape de leur voyage ».

Les deux élections ont été déclenchées par les départs très médiatisés des précédents députés de la région.

L’ancienne ministre Nadine Dorries une longue démission dans le Mid Bedfordshire est venu en colère de se voir refuser une pairie sur la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

Et à Tamworth, Chris Pincher a démissionné après avoir été reconnu coupable ivre peloté deux hommes au Carlton Club exclusif de Londres l’année dernière – un incident qui a contribué à déclencher la sortie de M. Johnson du n°10 en raison de sa gestion de la situation.

Milieu du Bedfordshire a vu la plus grande majorité numérique conservatrice jamais renversée par les travaillistes lors d’une élection partielle depuis 1945, alors qu’Alistair Strathern a pris le siège avec une majorité de 1 192 voix contre son rival conservateur Festus Akinbusoye.

Et ce, bien que les conservateurs occupent le siège rural depuis 1931 et aient gagné avec une majorité de 24 664 voix en 2019.

À Tamworth, le parti défendait une majorité de 19 600 voix, mais un basculement de 23,9 points de pourcentage en faveur du parti travailliste. j’ai vu ça éradiqué alors que Sarah Edwards a battu le conservateur Andrew Cooper par une majorité de 1 316 voix.

Le résultat historique a été le deuxième plus haut basculement en faveur du Parti travailliste lors d’une élection partielle jamais vue.

Le mantra du travail est de ne pas faire preuve de complaisance face au spectacle complet Rob Powell Correspondant politique @robpowellnews Après avoir remporté le succès électoral dans les sièges traditionnels détenus par les travaillistes lors des élections générales de 2019, Boris Johnson n’a cessé de répéter qu’il savait que les gens lui avaient prêté leurs voix et que les conservateurs devaient rembourser leur confiance. Sir Keir Starmer fait maintenant valoir un point très similaire. S’exprimant dans le Mid Bedfordshire, le leader travailliste a mis l’accent sur la nécessité de « prendre humblement cette incroyable victoire ». Et dans son entretien avec Beth Rigby, il a également refusé à plusieurs reprises de s’enthousiasmer, adoptant un ton volontairement mesuré. L’un des mantras du parti à l’heure actuelle est de ne pas faire preuve de complaisance – et cela se reflète pleinement aujourd’hui. Cela dit, hors caméra et derrière des portes closes, il y a un sentiment croissant de confiance dans le parti travailliste qui s’est manifesté dans les bars et les réceptions de leur récente conférence à Liverpool. L’ironie du Mid Bedfordshire est qu’on ne parierait pas contre une reprise des conservateurs lors des élections générales. C’est parce qu’une partie de la raison pour laquelle les travaillistes ont accédé au siège est due à la violente lutte à trois avec les libéraux-démocrates et les conservateurs qui a eu lieu ici ces dernières semaines. Le taux de participation sera plus élevé lors d’un vote national, avec potentiellement davantage d’électeurs conservateurs se rendant dans les bureaux de vote et l’attention des libéraux-démocrates sera probablement ailleurs. Mais il est important de noter que le Parti travailliste n’a pas nécessairement besoin de se rendre dans des endroits comme le Mid Bedfordshire pour remporter les prochaines élections générales. Et cette victoire éclatante aura pour effet dans les semaines et les mois à venir de renforcer le sentiment plus large que Sir Keir est réellement sur la voie de Downing Street, même si le leader travailliste ne le dit pas lui-même.

Les conservateurs ont cherché à présenter les élections partielles comme des incidents de mi-mandat, exacerbés par les difficultés rencontrées par les députés précédents.

Le président du parti, Greg Hands, a également affirmé à Sky News que « le gros problème » était que les électeurs conservateurs « restaient chez eux », plutôt que de changer d’allégeance.

« JE [campaigned] plus de 10 fois dans le Mid Bedfordshire, cinq fois à Tamworth, [and] Je n’ai pas vu une seule personne venir me dire que la solution à leurs problèmes était Keir Starmer et le Parti travailliste », a-t-il déclaré.

« Nous devons nous assurer, réfléchir et réfléchir en particulier au grand nombre d’électeurs conservateurs qui sont restés chez eux. Nous devons réfléchir à la manière de les dynamiser.

« Ils se rendent compte qu’il s’agit d’une élection partielle qui ne déterminera pas qui formera le gouvernement. Rishi Sunak restera Premier ministre.

« Les choses pourraient être très différentes lors d’élections générales à venir. Les gouvernements ne réussissent généralement pas bien lors des élections partielles et les élections partielles ne constituent pas non plus nécessairement une bonne prédiction de la manière dont se dérouleront les futures élections générales. »

Greg Hands dit que les résultats ont été « décevants » pour les conservateurs



Mais Sir Keir a déclaré que l’excuse « ne tient pas vraiment la route », déclarant à Beth Rigby : « Les électeurs conservateurs se sont rendus présents et certains d’entre eux ont voté pour les travaillistes. C’est la véritable signification de ces victoires. »

L’expert en élections, le professeur Sir John Curtice, a déclaré que les deux résultats étaient « une extrêmement mauvaise nouvelle » pour les conservateurs et a suggéré que M. Sunak était sur la bonne voie pour une défaite aux élections générales.

« Ce n’est pas le destin, mais c’est un indicateur et c’est un indicateur que, à moins que les conservateurs ne parviennent à renverser la situation de manière assez spectaculaire et assez radicale, ils se retrouveront en réalité face à la défaite dans 12 mois. »

Il a averti que les conservateurs risquaient de voir les votes dériver vers les travaillistes à gauche et vers le Parti réformiste britannique à droite.

La gagnante travailliste de Tamworth, Mme Edwards, a utilisé son discours de victoire pour appeler M. Sunak à « faire ce qui est décent et convoquer des élections générales », tandis que dans le Mid Bedfordshire, M. Strathern a déclaré que sa victoire montrait « qu’aucun endroit n’est interdit pour ce parti travailliste ».

Alors que Tamworth était considéré comme une course à deux entre les travaillistes et les conservateurs, les libéraux-démocrates étaient également perçus comme étant en lice pour le Mid Bedfordshire – suscitant des inquiétudes quant au fait que le parti au pouvoir pourrait s’imposer avec une majorité considérablement réduite en raison d’une division au sein du parti. le vote anti-conservateur.

Bien qu’il soit arrivé troisième dans un siège qu’il avait espéré remporter, le parti s’est montré positif quant au résultat, affirmant qu’il avait doublé sa part des voix et que si cela se reflétait lors d’élections générales, cela signifierait gagner « des dizaines de sièges aux conservateurs ».

Image:

Les deux nouveaux députés travaillistes – Sarah Edwards et Alistair Strathern





La chef adjointe du parti, Daisy Cooper, a déclaré à Sky News : « De toute évidence, nous avons été très déçus de ne remporter aucune des élections partielles… [but] nous avons réussi à gagner des milliers et des milliers de partisans, des votes d’anciens électeurs conservateurs de longue date.

« Nous avons le sentiment d’avoir joué un rôle déterminant dans la défaite des conservateurs en [Mid Bedfordshire]. Et nous espérons vraiment jouer un rôle déterminant dans la défaite des conservateurs lors des prochaines élections générales. »

M. Sunak était à l’étranger au moment de l’annonce des résultats des élections partielles et a passé la nuit en Arabie Saoudite pour une tournée au Moyen-Orient à la suite des attaques du Hamas contre Israël.