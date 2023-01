Sir Keir Starmer rassurera les chefs des finances à Davos que la Grande-Bretagne sera “ouverte aux affaires” sous son gouvernement

SIR Keir Starmer tentera de montrer ses références pro-entreprises en rassurant les chefs des finances que la Grande-Bretagne sera “ouverte aux affaires” sous son gouvernement.

Le chef du parti se rend aujourd’hui à Davos pour dire aux chefs de soutenir le Royaume-Uni après la chute des investissements à l’étranger sous les conservateurs, selon les travaillistes.

Sir Keir Starmer se rendra à Davos pour rassurer les chefs des finances que la Grande-Bretagne sera “ouverte aux affaires” sous son gouvernement Crédit : PA

La Grande-Bretagne représentait 8% des investissements directs étrangers mondiaux lorsque les travaillistes étaient au pouvoir pour la dernière fois, mais ce chiffre est tombé à seulement 4% depuis 2010, disent-ils.

Il se rendra avec la chancelière fantôme Rachel Reeves au Forum économique mondial dans la station alpine pour des entretiens avec des personnalités du monde des affaires, de la finance et du gouvernement.

Le Premier ministre Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt ne se rendront pas en Suisse pour la rencontre avec le secrétaire aux affaires Grant Shapps et le secrétaire au Commerce international Kemi Badenoch.

Mme Reeves a déclaré: «Avec les travaillistes au gouvernement, la Grande-Bretagne sera ouverte aux affaires.

« Nous avons l’ambition et les idées pratiques pour redonner à notre pays le leadership sur la scène mondiale, en particulier dans les industries vertes du futur qui sont si vitales pour notre sécurité énergétique.

«Nous rétablirons la croissance économique au Royaume-Uni, améliorerons le niveau de vie et créerons des emplois, et ramènerons les investisseurs mondiaux pour faire avancer notre économie – le tout construit sur le roc de la stabilité et de la certitude économiques.

“Le Labour travaillera en partenariat avec les entreprises pour stimuler les investissements dans l’économie britannique, pour s’assurer que les emplois du futur se trouvent au Royaume-Uni et pour garantir que le Royaume-Uni soit un leader mondial de la transition climatique.”