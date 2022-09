Sir Keir Starmer promet d’investir l’argent des contribuables dans une entreprise énergétique nationalisée

Hier, le chef du LABOR, Sir Keir Starmer, s’est engagé à créer une entreprise publique d’énergie renouvelable pour réduire les factures.

Great British Energy serait créée dans l’année suivant la prise de pouvoir du parti – et permettrait aux ménages d’économiser des centaines de livres par an.

Sir Keir Starmer s’est engagé à créer une entreprise publique d’énergie renouvelable pour réduire les factures Crédit : Getty

Dans son allocution de 49 minutes, Sir Keir a promis « le pouvoir britannique pour le peuple britannique ».

Sur le modèle d’EDF en France, la nouvelle entreprise serait exploitée de manière indépendante et tous les bénéfices seraient réinvestis.

Les projets pourraient inclure le nucléaire, l’éolien et les vagues – avec des fonds de démarrage provenant d’un fonds national de richesse de 8 milliards de livres sterling annoncé plus tôt dans la semaine.

Les anciens ministres du cabinet fantôme John McDonnell et Rebecca Long Bailey ont salué l’idée.

Mais Andy Mayer, de l’Institut des affaires économiques, a déclaré: “Ce sera un désastre, avec des ministres choisissant des gagnants et des fonctionnaires faisant un gâchis coûteux de déploiement.”

Sir Keir, qui a une avance de 17 points sur les conservateurs dans un sondage, a également exhorté les électeurs à punir la Première ministre Liz Truss – affirmant que son gouvernement avait perdu le contrôle de l’économie et écrasé la livre.

Il leur a dit : « N’oubliez pas, ne pardonnez pas ».

Empruntant la citation « Doors off » de Michael Caine tirée du film The Italian Job, il a déclaré : « Ils avaient l’habitude de nous donner des leçons sur la réparation du toit lorsque le soleil brillait.

«Mais jetez un coup d’œil en Grande-Bretagne. Ils n’ont pas seulement échoué à réparer le toit.

“Ils ont arraché les fondations, brisé les fenêtres et maintenant ils ont fait sauter les portes pour faire bonne mesure.”

Sir Keir a également doublé le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine, déclarant : « Nous ne permettrons jamais aux menaces et à l’impérialisme de Poutine de réussir.

« Nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine et de son peuple combattant sur la ligne de front de la liberté.

“Alors, que toute cette conférence dise ensemble : Slavi Ukraini ! (Gloire à l’Ukraine).”

Sir Keir, partisan du reste, a également tenté de reconquérir les électeurs de l’ancien cœur du nord du parti travailliste, promettant de “faire fonctionner le Brexit”.

Il a dit : « Que vous ayez voté Leave ou Remain, vous avez été déçu.

“Et avec Liz Truss, les conservateurs changent le sens du Brexit sous vos yeux.”

Il a également confirmé qu’il soutiendrait un système d’immigration basé sur des points, des sources affirmant qu’il n’y aurait pas de retour à la liberté de mouvement.

Un objectif a également été fixé pour que 70 % des ménages soient propriétaires de leur maison, contre 65 % aujourd’hui.

ÉCHELLE DE PROPRIÉTÉ

Cela signifierait que 1,5 million de dollars supplémentaires monteraient sur l’échelle de la propriété.

Et Sir Keir s’est engagé à supprimer les tarifs des entreprises et à les remplacer par un système pour aider les entreprises en démarrage et dynamiser la rue principale.

Aujourd’hui, la fête annoncera que chaque élève du primaire recevra un petit-déjeuner gratuit.

Le coût de 365 millions de livres sterling serait couvert en rétablissant le taux d’imposition plus élevé de 45 pence, supprimé par les conservateurs la semaine dernière.

La secrétaire à l’éducation de l’ombre, Bridget Philipson, espère que cet engagement réduira les frais de garde d’enfants pour les parents qui doivent commencer à travailler tôt.

Elle a dit que cela aiderait à “élever les normes en mathématiques, en lecture et en écriture, et à donner des choix aux mamans et aux papas”.

Hier soir, un porte-parole conservateur a qualifié le discours de “11e relance à ce jour” de Sir Keir avec “des slogans vides de sens, des phrases remaniées et des promesses vides”.

Il a ajouté: “Il n’y a rien de” nouveau “dans le travail de Keir Starmer, peu importe à quel point il essaie d’imiter Tony Blair.”

Les travaillistes se sont engagés à construire trois navires de ravitaillement de la Marine en Grande-Bretagne – plutôt que de les soumissionner à l’étranger – pour soutenir 6 000 emplois.

Les navires de soutien solide de la flotte de 1,6 milliard de livres sterling sont essentiels pour approvisionner les porte-avions.