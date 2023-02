Sir Keir Starmer présentera de nouvelles excuses alors que le parti travailliste a finalement reçu un bilan de santé sans faille sur l’antisémitisme

Hier soir, SIR Keir Starmer a salué un tournant majeur alors que les travaillistes ont finalement reçu un bilan de santé impeccable en matière d’antisémitisme.

Le patron travailliste a présenté de nouvelles excuses rampantes à des milliers de militants et de membres qui ont été abandonnés et chassés par le parti après avoir été confrontés à des “abus épouvantables” sous l’ex-chef Jeremy Corbyn.

Sir Keir Starmer affirmera que “le parti travailliste a changé” après des années d’allégations de haine des juifs Crédit : Getty

Le chef du parti annoncera aujourd’hui que le Parti travailliste a éliminé l’arriéré de plaintes pour antisémitisme et a remanié ses structures internes pour les traiter correctement.

Ils ont expulsé des centaines de personnes du parti qui ont fait campagne contre les règles d’égalité et les recommandations visant à débarrasser le parti de la haine.

Plus de 120 cas ont été examinés par un panel interne au cours de la seule année dernière.

Cela est intervenu après que la Commission a accusé le parti d’être illégal en 2020 après qu’une enquête accablante a déclaré qu’il était responsable d’actes illégaux de harcèlement et de discrimination.

Les travaillistes ont été contraints de proposer un plan d’action pour mettre fin à l’ingérence politique dans les plaintes d’antisémitisme, fournir une formation à ceux qui traitent les plaintes et mettre fin au harcèlement et aux tropes antisémites.

Le parti aurait pu faire l’objet de poursuites judiciaires s’il ne s’était pas conformé.

Sir Keir affirmera aujourd’hui que “le parti travailliste a changé” après que les chefs de l’égalité leur aient donné le feu vert après des années d’allégations de haine des juifs.

Mais il a averti que les nouvelles de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme devraient être un moment de “réflexion”, et non de célébration – et il continuerait à faire pression pour le changement.

Sir Keir dira aujourd’hui : « À tous ceux qui ont été blessés, qui ont été abandonnés, qui ont été chassés de notre parti, qui ne se sentaient plus chez eux, qui ont subi les abus les plus épouvantables.

“Aujourd’hui, au nom de tout le parti travailliste, je dis désolé.

“Ce que vous avez traversé ne peut jamais être défait. Les excuses seules ne peuvent pas arranger les choses”.

Il a ajouté que “le travail de restauration du Labour n’est pas terminé” mais c’est un signe qu’ils “va dans la bonne direction”.

Les travaillistes inscriront les changements apportés à leurs lois gouvernementales dans le livre de règles du parti.

L’ancien patron du parti, M. Corbyn, n’a toujours pas reçu le fouet travailliste après avoir refusé de s’excuser ou de retirer ses commentaires où il a minimisé l’enquête – et a déclaré que les allégations d’antisémitisme avaient été fomentées par ses détracteurs.

Marcial Boo, directrice générale de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, a déclaré aujourd’hui après la fin de leur enquête : “Toutes les organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’organismes de bienfaisance ou d’organismes publics, ont le devoir de protéger leurs membres et leurs employés. Les lois britanniques sur l’égalité s’appliquent à elles. tous.

“Ces organisations aux yeux du public ont une responsabilité particulière de se conformer à la loi et d’établir des normes élevées dans la lutte contre la discrimination, y compris toutes les formes de racisme.

“Le 31 janvier 2023, nous avons conclu notre suivi car nous étions convaincus que le Parti avait mis en œuvre les actions nécessaires pour améliorer ses procédures de plainte, de recrutement, de formation et autres conformément aux normes juridiques requises.

“Cela contribuera à protéger les membres actuels et futurs du Parti travailliste contre la discrimination et le harcèlement.

“Aucune organisation n’est au-dessus de la loi. Chaque employeur et chaque organisme public doit prendre des mesures actives pour lutter contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination illégale.”