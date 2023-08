Sir Keir Starmer fait face à de sérieuses questions pour avoir tenté de contrecarrer notre travail pour arrêter les bateaux

SIR Keir Starmer est confronté à de sérieuses questions sur ses liens avec des organisations caritatives et des avocats qui ont fait campagne pour contrecarrer notre travail pour arrêter les bateaux.

Aujourd’hui, nous apprenons qu’un avocat de premier plan qui a conseillé les travaillistes sur les politiques antiracistes est à l’avant-garde des efforts visant à empêcher les personnes d’être expulsées vers le Rwanda.

Sir Keir Starmer est confronté à de sérieuses questions sur ses liens avec des organisations caritatives et des avocats qui ont fait campagne pour contrecarrer notre travail pour arrêter les bateaux 1 crédit

Des migrants arrivent sur la plage de Dungeness, dans le Kent Crédit : PA

Alors qu’un dirigeant du Conseil du travail a également fait campagne pour arrêter les vols d’expulsion – un élément clé de notre politique de lutte contre le fléau de l’immigration clandestine.

Les travaillistes ont tenté de bloquer notre loi Stop The Boats au Parlement, votant contre plus de 80 fois – et maintenant leurs collègues et amis s’efforcent de saboter notre plan devant les tribunaux.

Ils utilisent toutes les astuces et tactiques pour retarder et nous empêcher de renvoyer les personnes n’ayant pas le droit de rester au Royaume-Uni.

Et ce faisant, ils lèvent deux doigts vers la majorité respectueuse des lois qui souffre de l’immigration clandestine.

Ils placent les intérêts des arrivées illégales au-dessus des travailleurs britanniques.

Ils ne croient pas que nous ayons le droit de faire respecter nos frontières, ils pensent que nous devrions donner un laissez-passer gratuit aux migrants illégaux pour traverser depuis la France et soutiennent que les personnes ici illégalement ne devraient pas être renvoyées chez elles.

Il n’est pas étonnant que le parti travailliste n’ait pas de plan pour arrêter les bateaux.

C’est un domaine politique embarrassant pour eux dont Sir Keir fait de son mieux pour éviter de parler, bien qu’il ait ordonné à ses députés de voter contre nos nouvelles lois à chaque occasion.

Et alors que les travaillistes sapent constamment nos efforts pour arrêter les bateaux, ils imposent les coûts de la migration illégale à tout le monde sauf à eux-mêmes.

Les travaillistes gallois se sont déclarés «nation de sanctuaire», mais ils hébergent moins de la moitié des migrants qu’ils devraient par habitant.

En conséquence, les communautés locales en Angleterre supportent le fardeau disproportionné.

S’il en avait l’occasion, le parti travailliste laisserait le coût de la migration illégale pour le contribuable monter en flèche, laissant un trou de 11 milliards de livres sterling dans les finances publiques, des milliards qui pourraient être mieux dépensés pour le NHS ou en maintenant des impôts bas pour aider à réduire le coût de la vie.

Malgré tout ce qui nous est lancé, le ministre de l’Intérieur et moi nous efforçons de tenir notre engagement envers le peuple d’arrêter les bateaux, en prenant les décisions difficiles pour lesquelles le Labour n’a pas la colonne vertébrale.

Nous allons au-delà de la ligne de but du nord de la France pour combattre les opérations des passeurs avant qu’ils ne soient à portée de frappe du Royaume-Uni.

J’ai fait la navette entre des partenaires clés comme la Belgique et l’Italie pour approfondir la coopération entre nos forces de l’ordre afin d’écraser les gangs.

Et chez nous, nous supprimons les facteurs d’attraction.

Notre engagement

Nous avons doublé les raids de travail illégaux par rapport à l’année dernière et nous sommes passés à des formes d’hébergement alternatives et basiques telles que des sites militaires désaffectés pour supprimer l’incitation à quitter la sécurité de la France dans un canot fragile.

Malgré les meilleurs efforts du Labour, il y a eu 60% de retours forcés en plus au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022 – le niveau le plus élevé depuis 2019.

Notre loi historique Stop The Boats est la loi la plus sévère que nous ayons jamais adoptée pour lutter contre le problème et a été soutenue par l’écrasante majorité du public britannique.

Cela va plus loin que jamais pour indiquer clairement que ceux qui arrivent ici illégalement d’un pays sûr n’auront aucune voie vers une vie au Royaume-Uni, et seront plutôt renvoyés vers un pays sûr comme le Rwanda.

Quant à Sir Keir, il se frottera les mains de joie alors que ses acolytes conspirent avec lui pour faire ce qu’il veut et contrecarrer notre plan pour arrêter les bateaux.

Mais c’est ce gouvernement qui continuera à travailler jour après jour pour respecter notre engagement envers le peuple britannique.

La péniche Bibby Stockholm dans le Dorset où les ministres espèrent héberger jusqu’à 500 demandeurs d’asile Crédit : Getty