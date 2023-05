Sir Keir Starmer et Suella Braverman échangent des coups dans la ligne de l’immigration alors que les chiffres atteignent un record de 606 000

SIR Keir Starmer qualifie aujourd’hui notre dépendance à l’égard de l’immigration et notre incapacité à former les Britanniques de « parodie » – mais Suella Braverman riposte furieusement à ses faux « hurlements » d’indignation.

Le ministre de l’Intérieur et le leader travailliste échangent des coups dans les pages du Sun dimanche après une semaine mouvementée qui a vu la migration nette atteindre un record de 606 000.

Le chiffre alarmant a suscité la fureur et des avertissements selon lesquels le Premier ministre Rishi Sunak doit réduire les chiffres pour remporter les élections.

Dans ses premiers commentaires publics depuis la publication des chiffres, Suella a admis : « Les niveaux d’immigration sont trop élevés. Le public le croit et le gouvernement est d’accord.

« Nous devons réduire les chiffres. »

Sir Keir a tenté de faire monter la pression sur le gouvernement en disant que l’échec de la formation des Britanniques nous a rendus dépendants de la main-d’œuvre étrangère bon marché.

Écrivant dans The Sun dimanche, il a déclaré: « En raison de l’échec du gouvernement à former des centaines de milliers de nos jeunes ou à remettre les gens au travail, l’économie britannique dépend de bas salaires et d’une main-d’œuvre bon marché. »

La Grande-Bretagne doit « mettre fin à la culture qui encourage les entreprises à embaucher à l’étranger plutôt qu’à former des gens ici », a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste s’est engagé à supprimer les règles qui permettent aux entreprises de payer les travailleurs étrangers 20% de moins que les Britanniques s’ils font un travail sur la liste des professions en pénurie.

Sir Keir a écrit: «Les entreprises s’arrachent les cheveux à propos des pénuries de compétences.

« Pourtant, d’énormes sommes d’argent pour la formation ne sont pas dépensées et le nombre de personnes commençant un apprentissage est en chute libre.

« C’est une parodie. »

Et il a soutenu la campagne Builder Better Britain de The Sun dimanche pour former plus d’apprentis ici à la maison.

Mais le Home Sec est sorti en force pour défendre le bilan du gouvernement.

La Grande-Bretagne adopte de nouvelles lois pour « arrêter les bateaux » – mettant fin aux « appels bidons et prolongés » par de faux demandeurs d’asile, a-t-elle déclaré.

Alors que No11 injecte des milliards de plus dans la formation des Britanniques à la maison.

Elle a visé le record personnel de Sir Keir – soulignant qu’il est un restant et a fait campagne contre l’accord avec le Rwanda.

Mme Braverman a fulminé: «Les travaillistes ont exposé à maintes reprises leur désir d’ouvrir les frontières.

«Sir Keir Starmer a tenté de bloquer le vote pour le Brexit avec sa campagne pour un deuxième référendum.

« Il n’a jamais voulu que nous quittions l’UE et que nous mettions fin à la libre circulation des personnes. »

Et elle l’a accusé d’avoir « hurlé des objections » lorsque les ministres voulaient faire avancer l’expulsion des criminels étrangers.

Elle a ajouté : « Nous reconnaissons que les niveaux d’immigration globaux sont trop élevés. Nous seuls les ferons tomber.