Sir Keir Starmer est ce qui se rapproche le plus de Blair depuis le New Labour – je sais comment il peut gagner les élections, révèle Peter Mandelson

PETER Mandelson a canalisé le Parrain en révélant que le dernier conseil électoral qu’il a donné à Sir Keir Starmer était : « Faites-leur une offre qu’ils ne peuvent pas refuser. »

Le soi-disant Prince des Ténèbres du New Labour a passé des années dans le désert politique sous le règne de Jeremy Corbyn.

Peter Mandelson a canalisé le Parrain en révélant son dernier conseil électoral à Sir Keir Starmer Crédit : Dan Charity

Machiavel de Westminster est de retour dans le giron travailliste après des années de désert politique Crédit : Dan Charity

Il a déclaré Sir Keir héritier de Blair à la veille d’une conférence cruciale du parti. Crédit : PA

Mais Machiavel de Westminster est de retour dans le giron travailliste et donne au régime Starmer des conseils sur la manière de séduire les électeurs.

S’exprimant à la veille d’une conférence cruciale du parti pour le leader travailliste, il a déclaré Sir Keir l’héritier de Blair.

Il a déclaré dimanche au Sun : « Je pense que Starmer est ce qui se rapproche le plus de Blair parmi tous les dirigeants depuis Blair.

« Mais Starmer n’est pas la même chose que Blair. Il est ce qui se rapproche le plus de Blair.

Ses paroles sont le sceau d’approbation ultime de la part du supremo du New Labour – mais seront considérées comme le baiser de la mort par ceux qui pensent que Sir Tony est toujours toxique.

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, Lord Mandelson :

Minimisé – mais non exclu – un retour choc au gouvernement si les travaillistes remportent les élections

A pris un coup de feu sur Ed Miliband, le rendant bancal en défense

Nous avons risqué de relancer les guerres autour du Brexit en dénigrant notre départ de l’UE et en appelant à des liens plus étroits.

A déchiré le syndicat Unite, l’accusant de gaspiller l’argent de ses membres dans des attaques d’extrême gauche contre Sir Keir

Il a révélé qu’il avait failli participer à Strictly Come Dancing et qu’il était fan de samba.

Alors que Sir Keir rassemble les fidèles de son parti à Liverpool cette semaine, les travaillistes sont en queue.

Après avoir battu le SNP lors de l’élection partielle de Rutherglen, ils se réjouissent de prédire qu’un changement « sismique » déferle sur la Grande-Bretagne et les placera au 10e rang.

Mais Rishi Sunak riposte.

Se déclarant candidat au changement, Rishi met fin à des années de consensus conservateur pour abandonner le HS2 et utilise l’argent économisé pour dépenser 36 milliards de livres sterling dans les routes, les trains et les bus.

Pendant ce temps, Sir Keir est toujours considéré comme ennuyeux et sans intérêt par de nombreux électeurs.

Dans les coulisses, il s’appuie fortement sur l’ancien régime du Nouveau Parti travailliste pour obtenir de l’aide.

Peter Mandelson avec la rédactrice politique de Sun on Sunday, Kate Ferguson Crédit : Dan Charity

De nombreux conseillers de l’ère Blair et Brown sont de retour.

Et Lord Mandelson lui donne des conseils occasionnels.

Alors, le « Seigneur des Ténèbres » est-il la puissance derrière le trône du régime de Sir Keir ?

Est-il de retour pour murmurer des conseils et prendre les devants – comme il l’a fait pour Neil Kinnock et Sir Tony dans les années 1980 et 1990 ?

Le vétéran travailliste, 69 ans, sourit.

«Je ne fais pas pour Starmer ce que j’ai fait pour Kinnock, puis Blair et ensuite Brown. Je ne suis pas si proche que ça», insiste-t-il.

« Mais je lui parle et je suis un fervent partisan de ce qu’il fait. »

Alors, quel a été le dernier conseil qu’il a donné à Sir Keir ?

« Faites en sorte que la conférence du parti porte sur l’avenir », déclare Lord Mandelson.

« Expliquez une offre convaincante aux travailleurs. Reconnectez-vous avec les lecteurs de Sun.

« Alignez-vous sur ces électeurs qui ont quitté le Parti travailliste en 2019, désespérés par Jeremy Corbyn et ce qu’il faisait au Parti travailliste.

« Et faites-leur une offre qu’ils ne peuvent pas refuser.

Gordon Brown, Tony Blair et Peter Mandelson en 1996 Crédit : Magnum

« Mais concentrez-vous sur les priorités clés, la principale étant la nécessité de redresser l’économie. »

Lord Mandelson a passé des années au cœur du pouvoir politique et de l’establishment travailliste.

Dans les années 1980, il a été une force de changement au sein du parti – littéralement lorsqu’il a démoli le drapeau rouge du parti travailliste et l’a remplacé par le logo de la rose rouge.

Plus tard, il a contribué à l’organisation de trois victoires électorales. Il était le « troisième homme » du New Labour – au cœur même du pouvoir, aux côtés de Blair et Brown.

Près de 20 ans plus tard, la question est : les travaillistes peuvent-ils remporter de nouvelles élections ?

Tous les regards seront tournés vers Sir Keir mardi lorsqu’il prononcera son grand discours lors de la conférence.

Même s’il est en tête dans les sondages, de nombreux Britanniques n’ont toujours pas décidé pour qui voter.

Lord Mandelson insiste sur le fait qu’il n’a pas aidé Sir Keir à rédiger son discours.

Mais il dit que le leader travailliste doit faire deux choses : convaincre les électeurs qu’il a des politiques pratiques, mais aussi avoir la crédibilité nécessaire pour les mettre en œuvre.

Et il dit que les attaques des conservateurs qualifiant le patron travailliste de « flip flopper » incapable de se décider sont en réalité un compliment déguisé.

« C’est un homme qui est prêt à examiner les faits et quand ils changent, il modifie sa politique », dit-il.

Mais Lord Mandelson s’en est pris au chef du parti travailliste chargé du changement climatique, Ed MIliband, en faisant l’éloge de Sir Keir.

Saluant Sir Keir comme « pas un vacillant en matière de défense » – soulignant son soutien à l’Ukraine et à l’armée – il a ajouté : « Vous n’auriez pas pu dire cela à propos de Jeremy Corbyn.

« Et vous pourriez dire non plus que lorsque Ed Miliband a retiré le soutien du Labour à une action dure en Syrie, vous n’auriez pas vraiment pu dire cela non plus à propos d’Ed. »

Lors des dernières élections de 2019, le « mur rouge » autrefois impénétrable du parti travailliste est tombé, balayé grâce à trois mots : Boris, Corbyn et Brexit.

Deux ans plus tard, l’ancien siège de Lord Mandelson, Hartlepool, est également tombé lors d’une élection partielle.

Les électeurs ont voté à deux voix contre un en faveur de la sortie de l’UE.

Mais lorsqu’on lui demande s’il s’est trompé sur le Brexit, Lord Mandelson reste impénitent.

« Toutes les preuves ultérieures suggèrent que nous ne nous sommes pas trompés », dit-il.

« Nous avons réduit nos échanges commerciaux et nos niveaux d’investissement en Grande-Bretagne, conséquence directe du Brexit. »

Il a soutenu l’appel de Sir Keir en faveur de liens plus étroits avec l’Europe, tout en excluant un retour au marché unique.

Lord Mandelson a également visé la dirigeante syndicale Unite, Sharon Graham.

L’agitateur de gauche a diffusé des publicités d’attaque contre Sir Keir dans les villes du nord.

« Ce sont leurs militants d’extrême gauche qui parlent », a-t-il déclaré.

« Ils ne parlent pas au nom des membres d’Unite. Ils utilisent l’argent de leurs membres pour colporter des attaques d’extrême gauche contre Keir Starmer.»

S’en prenant aux conservateurs, il les a accusés de « faire exploser » l’économie en se battant comme des rats dans un sac.

Tony Blair et l’ancien Premier ministre Gordon Brown Crédit : Getty

« Le Parti conservateur est en train de devenir un parti corbynite », déclare-t-il avec un sourire malicieux.

« Nous sommes au courant au Labour. Nous savons ce qui se passe lorsqu’un parti se divise en factions et commence à se battre entre elles.

« Ils ne se battent pas pour remporter les prochaines élections, ils se battent pour succéder à Sunak. »

Lord Mandelson a passé 25 ans à la tête du parti travailliste.

Sans lui, le parti a passé près de 15 ans dans le désert. Perdre les élections. Voir leur cœur s’effondrer.

Maintenant qu’ils sentent à nouveau le pouvoir, il a sûrement envie d’un retour ? Pourrait-il faire un QUATRIÈME retour éclatant au Cabinet dans un gouvernement travailliste ?

Lord Mandelson repousse cette suggestion.

« Je veux qu’il y ait un gouvernement travailliste, je veux soutenir et travailler pour un gouvernement travailliste. Je ne veux pas en être membre.

Mais il a ressenti la même chose en 2008 lorsque Gordon lui a demandé de revenir.

Il n’a accepté qu’après que le Premier ministre de l’époque lui ait dit que son pays et son gouvernement avaient besoin de son aide pour les aider à traverser la crise économique mondiale.

Ensuite, c’était Sir Tony qui l’avait convaincu de revenir.

Alors que la Grande-Bretagne est en proie à une nouvelle tempête économique, que dirait-il si Sir Keir faisait appel à son esprit patriotique pour servir ?

«Je servirai toujours le pays. C’est ce qui me fait me lever du lit le matin », a déclaré Lord Mandelson.

« Mais cela ne veut pas dire que je dois devenir membre de son gouvernement. »