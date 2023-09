Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer s’entretient « fréquemment » avec Barack Obama, a-t-il révélé alors qu’il exposait des plans pour « restaurer le Royaume-Uni et sa réputation sur la scène mondiale ».

Le leader travailliste a déclaré que M. Obama est l’ancien président américain avec qui il parle le plus souvent. Il a également déclaré que son équipe était en pourparlers avec l’administration de Joe Biden.

Il n’a pas encore été invité à rencontrer M. Biden, mais lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait que le président batte Donald Trump lors des élections de l’année prochaine, il a répondu : « Le résultat que je souhaite est clair. »

S’adressant à Politico Jeu de puissance podcast, Sir Keir a également déclaré : « Je suis très convaincu que depuis le Brexit, on a le sentiment que nous n’avons pas simplement quitté l’UE, que nous avons en quelque sorte tourné le dos au monde et que partout où vous allez, les gens ressentent presque l’absence. du Royaume-Uni, autrefois une voix de premier plan, désormais rarement consultée. »

La révélation intervient avant une rencontre à Paris entre Sir Keir et le président français Emmanuel Macron.

Le leader travailliste a également passé le week-end à Montréal pour assister à une conférence pour les dirigeants de gauche organisée par le premier ministre canadien Justin Trudeau et à laquelle assistaient l’ancienne première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et l’ancienne dirigeante finlandaise Sanna Marin.

Alors que l’avance de 15 à 20 points de Sir Keir sur Rishi Sunak lui donne une confiance croissante, il s’est engagé à réécrire l’accord britannique sur le Brexit si le Parti travailliste remporte les prochaines élections, dans l’espoir d’une relation commerciale plus étroite avec l’UE.

Il a déclaré qu’il entamerait des négociations avec Bruxelles en 2025 s’il parvient au numéro 10, affirmant qu’il « le doit à ses enfants ».

« Presque tout le monde reconnaît que l’accord conclu par Johnson n’est pas un bon accord – il est beaucoup trop mince », a déclaré dimanche Sir Keir au Financial Times.

« À l’approche de 2025, nous tenterons d’obtenir un accord bien meilleur pour le Royaume-Uni. »

Downing Street a répliqué lundi, affirmant que l’accord commercial entre la Grande-Bretagne et l’UE n’avait pas besoin d’être renégocié. Le porte-parole officiel de M. Sunak l’a décrit comme « le plus grand accord de quotas et de droits de douane nuls au monde ».

Le porte-parole a ajouté : « Nous ne cherchons pas à ressusciter le passé ou à le rouvrir de quelque manière que ce soit.

« Il existe une période d’examen statutaire définie, mais au-delà de cette période, nous nous efforçons de maximiser les opportunités qu’elle présente pour le public. »

Sir Keir a également déclaré au podcast que la Grande-Bretagne devait « se sevrer » de la Chine « en matière de commerce et de technologie ».

Il a déclaré : « Nous devons être absolument clairs sur la sécurité du Royaume-Uni et sur des questions telles que l’espionnage et l’ingérence qui se produisent et, bien sûr, sur les violations des droits de l’homme qui ont lieu. »