Sir Keir Starmer critiqué par Gordon Brown pour avoir été porté disparu au milieu de la crise du coût de la vie

Le chef du LABOR, Sir Keir Starmer, a été critiqué pour avoir été porté disparu pendant la crise du coût de la vie par Gordon Brown.

Le chef de l’opposition prend le soleil pendant un jour férié à l’étranger, laissant l’ex-Premier ministre exploser les crises “ne prenez pas de vacances”.

Les conservateurs ont fustigé le chef après avoir attaqué Boris Johnson pour son absence la semaine dernière.

Les travaillistes disent que leur plan sur le coût de la vie arrivera au début de la semaine prochaine, avec des plans pour aider les utilisateurs du paiement à l’utilisation à venir plus tôt.

Visant le chef, la grosse bête travailliste, M. Brown, a écrit hier: «Le temps et la marée n’attendent personne. Les crises non plus.

“Ils ne prennent pas de vacances et n’accrochent pas poliment le feu – certainement pas pour convenir à la commodité d’un Premier ministre sortant et aux caprices de deux successeurs potentiels et des membres du parti conservateur.”

Mais les initiés du parti ont insisté sur le fait que l’ancien premier ministre faisait un pop à la fête conservatrice et ont déclaré que Sir Keir était de retour au travail aujourd’hui.

Un initié a déclaré: “Keir sera de sortie aujourd’hui.

“Il fera une apparition au Edinburgh Fringe, ce qui est un engagement de longue date.

“Il a eu quelques jours de congé avec sa jeune famille, et bien qu’il soit absent, il n’a pas été déconnecté.

“Il n’a pas du tout manqué à l’action.”

Hier soir, le Parti travailliste a déclaré qu’il mettrait fin à “l’injustice” qui voit les personnes avec des compteurs d’énergie à prépaiement payer plus que les chances pour leur gaz et leur électricité.

Ils veulent que les personnes qui paient leur énergie à l’avance soient facturées au même titre que celles qui paient par prélèvement automatique.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré: «Pourquoi ceux qui en ont le moins devraient-ils payer plus pour chauffer leur maison et allumer les lumières? C’est injustifiable et moralement répréhensible.

« Alors que les prix de l’énergie montent en flèche, cette prime de prépaiement injuste doit cesser.

“Le travail veillerait à ce que personne ne paie plus cher pour le même gaz et l’électricité que tout le monde reçoit, tout en prenant des mesures plus larges pour aider les gens à gérer leurs factures pendant l’hiver.”

