Sir Keir Starmer a cherché à clarifier ses remarques sur la décision d’Israël de limiter les approvisionnements à Gaza après qu’elles aient suscité des inquiétudes, voire des démissions, parmi les conseillers travaillistes.

Le leader travailliste a réitéré aujourd’hui qu’Israël avait un « droit à l’autodéfense », mais a déclaré que cela ne signifiait pas qu’il devait suspendre l’aide humanitaire à Gaza, qui abrite 2,2 millions de civils.

Dans les jours qui ont suivi le lancement de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, Sir Keir a accordé une interview à LBC dans laquelle il a semblé suggérer qu’Israël avait le droit de limiter les approvisionnements essentiels, notamment l’eau et l’électricité, à Gaza.

Dans la vidéo largement partagée, on a demandé au leader travailliste à quoi ressemblerait une réponse « proportionnée », ce à quoi Sir Keir a répondu que la responsabilité « incombe au Hamas » et qu’Israël « a le droit de se défendre ».

Le présentateur Nick Ferrari est intervenu : « Un siège est-il approprié ? Couper l’électricité, couper l’eau ?

Le leader travailliste a répondu : « Je pense qu’Israël a ce droit. C’est une situation continue. »

Il a ajouté : « Évidemment, tout doit être fait dans le respect du droit international, mais je ne veux pas m’éloigner des principes fondamentaux selon lesquels Israël a le droit de se défendre et le Hamas porte la responsabilité des actes terroristes. »

Les commentaires de Sir Keir ont suscité des critiques parmi certains conseillers travaillistes, dont plusieurs ont démissionné suite à ses remarques – notamment Amna Abdullatif, la première femme arabe musulmane élue au conseil municipal de Manchester, Russell Whiting à Colwick, dans le Nottinghamshire, et Mona Ahmed, conseillère travailliste à Kensington et Chelsea.

Une source connaissant la situation a déclaré à Sky News que les conseillers voulaient des excuses et une rétractation de la part de Sir Keir et que la colère était « palpable ».

Ce matin, un certain nombre de militants pro-palestiniens ont organisé une manifestation devant le siège du parti travailliste à Londres suite aux commentaires précédents de Sir Keir.

Mais s’exprimant aujourd’hui, le leader travailliste a nié avoir suggéré que la rétention de fournitures était appropriée, déclarant : « Je sais que le clip de LBC a été largement partagé et a causé une réelle inquiétude et une réelle détresse dans certaines communautés musulmanes, alors permettez-moi d’être clair sur ce que je disais et ce que je disais ». Je ne disais pas.

« Je disais qu’Israël a le droit à l’autodéfense, et quand j’ai dit ce droit, je voulais dire que c’était ce droit à l’autodéfense. Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments. .

« Au contraire. Depuis plus d’une semaine, je mène la charge pour réclamer cette aide humanitaire.

« Nous savons tous qu’il y a des civils innocents à Gaza en proie à une crise humanitaire, un million d’enfants qui ont un besoin urgent d’aide.

« Je disais donc oui, ils ont le droit à l’autodéfense – ce droit ils l’ont – mais pas le droit de refuser l’aide humanitaire qui doit leur parvenir. C’est maintenant absolument urgent. »

Afin de répondre à cette préoccupation, Sir Keir a écrit aux conseillers travaillistes plus tôt cette semaine dans lequel il a exprimé sa sympathie pour la situation des civils vivant à l’intérieur de Gaza.

Dans la lettre, vue par Sky News, le leader travailliste a déclaré que Gaza était confrontée à une « urgence humanitaire ».

« Il s’agit d’une situation urgente et les Palestiniens innocents doivent savoir que le monde ne se contente pas de regarder, mais qu’il agit pour éviter une catastrophe humanitaire », a-t-il ajouté.

Le mécontentement ressenti parmi certains conseillers semble être partagé par certains députés travaillistes, dont un certain nombre ont soutenu une première motion parlementaire appelant à la cessation des hostilités entre Israël et le Hamas.

Sky News a vu une lettre écrite aux députés par le chef du Parti travailliste, Sir Alan Campbell, dans laquelle il leur dit d’être prudents avant de se rendre à des veillées liées aux Palestiniens.

Sir Alan a déclaré que « les collègues devraient faire preuve de leur propre jugement pour décider s’ils doivent ou non assister » aux événements et veillées communautaires.

Mais il a déclaré que les députés devraient « être particulièrement prudents à ne pas se mettre dans une position où ils pourraient être perçus comme partageant une plateforme avec, ou étant proches de, des personnes qui pourraient saper le parti travailliste de quelque manière que ce soit ».

En signe d’un possible mécontentement à l’égard des positions adoptées par le gouvernement et les travaillistes, 59 députés ont maintenant signé une motion appelant à la cessation des hostilités entre Israël et le Hamas.

Les conservateurs et les travaillistes ont rejeté les appels à un cessez-le-feu.

En réponse à une question du leader du SNP à Westminster, Stephen Flynn, le Premier ministre a déclaré qu’Israël avait « le droit de se défendre, de protéger son peuple et d’agir contre le terrorisme et de garantir que l’horrible attaque du Hamas ne se reproduise plus ». « .