Sir Keir Starmer avertira l’Ouest qu’il est confronté à un « axe d’instabilité » lors de sa comparution au sommet du Canada | Actualités politiques

L’Occident est confronté à un « axe d’instabilité », doit avertir Sir Keir Starmer lors d’un sommet au Canada ce week-end.

Le Travail Le leader est sur le point de citer le trafic de migrants, le terrorisme, le changement climatique et l’affaiblissement de la démocratie comme les quatre principales menaces auxquelles sont confrontés les pays occidentaux.

Il devrait également déclarer que la protection des frontières du Royaume-Uni constitue un « problème de sécurité aigu ».

Sir Keir participe à un sommet à Montréal pour les politiciens « progressistes » – dont le leader canadien Justin Trudeaupremier magasin Gahr de Norvège et ancien premier ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern.

Le leader travailliste devrait également être interrogé sur Sky News. Trevor Phillips dimanche.

S’exprimant avant le sommet, Sir Keir a déclaré : « L’un des problèmes de sécurité les plus aigus au Royaume-Uni à l’heure actuelle est la sécurité des frontières, car le gouvernement a perdu le contrôle des frontières.

« Cette règle de base selon laquelle c’est le gouvernement britannique qui devrait décider qui vient sur nos côtes a été concédée par le gouvernement aux gangs criminels, qui mettent les gens dans des bateaux pour traverser la Manche.

« C’est donc le défi particulier auquel nous sommes confrontés et c’est pourquoi j’expose comment nous allons travailler avec nos partenaires internationaux pour éliminer ces gangs, rétablir l’ordre à nos frontières et adopter une approche pragmatique – se débarrasser des gadgets et de la rhétorique ». et trouver une solution. »

Sir Keir est rejoint par le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères David Lamy au sommet, le dernier d’une série d’engagements qu’il prend sur la scène mondiale

Cela précède également une visite prévue à Paris la semaine prochaine pour rencontrer le président français Emmanuel Macron.

Cette vague d’engagements a été considérée comme une tentative de paraître comme un homme d’État et de peaufiner ses références en matière de leadership avant les probables élections générales de l’année prochaine.

Cependant, Downing Street a semblé minimiser l’importance du voyage attendu à Paris, le qualifiant de « pas inhabituel ».

Cela survient après que le parti travailliste a confirmé qu’il pourrait accepter un quota de migrants en provenance de l’UE dans le cadre d’un accord de retour qu’il espère conclure avec le bloc s’il gagne le pouvoir.

Le ministre du Shadow Cabinet Office, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que l’objectif était d’obtenir un accord sur les retours pour établir « la gestion et le contrôle du système », accusant les conservateurs d’avoir « perdu le contrôle de nos frontières ».

M. Thomas-Symonds s’est entretenu avec Sky News pendant que Sir Keir et la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, rencontraient des responsables européens à La Haye – et que le parti dévoilait des propositions visant à traiter les gangs de passeurs « sur un pied d’égalité » avec les terroristes.

Cependant, la possibilité d’un accord sur les retours a suscité la controverse, le président du parti conservateur, Greg Hands, accusant le parti travailliste d’une « politique d’ouverture choquante en matière d’immigration ».

L’UE travaille actuellement sur un nouvel accord de retour qui signifierait que chaque État membre accepterait un quota annuel minimum de 30 000 migrants, ou paierait 20 000 € (17 200 £) pour chaque personne qu’il n’accepte pas.

En plus des attaques de la droite, le Parti travailliste a fait face aux critiques de Matt Wrack, le président du Congrès des syndicats, qui a déclaré au Guardian que Sir Keir risquait de « se plier à la rhétorique de droite des conservateurs » sur l’immigration.