Sir Keir Starmer appelle les électeurs conservateurs à changer de camp lors des prochaines élections générales

SIR Keir Starmer a lancé hier un appel direct aux électeurs conservateurs, les appelant à changer de camp lors de l’élection.

Le leader travailliste a déclaré que les 13 dernières années avaient été une ère de « chaos et de crise » et que de nombreux électeurs conservateurs étaient désespérés alors que le parti descendait « dans les eaux troubles du populisme et du complot ».

Sir Keir Starmer a lancé un appel direct aux électeurs conservateurs, leur demandant de changer de camp lors de l’élection. Crédit : Rex

Il a ajouté : « Si vous pensez que nos enfants ont besoin d’un parti qui se bat pour notre union, notre environnement, l’État de droit, la vie de famille, le lien attentionné entre cette génération et la suivante – alors laissez-moi vous dire que la Grande-Bretagne en a déjà un.

« Et vous pouvez le rejoindre. C’est ce parti travailliste.

Sir Keir a également déclaré que remporter des sièges en Écosse « pourrait ouvrir la voie » à l’obtention d’une majorité travailliste à la Chambre des Communes.

Les initiés du parti ciblent environ deux douzaines de sièges au nord de la frontière.

Hier soir, l’ancien ministre du Cabinet, Lord Peter Mandelson, a déclaré à Times Radio qu’il n’avait pas rencontré de conservateur au cours des six derniers mois qui ne soit pas d’accord sur le fait qu’ils perdront.

Il a déclaré : « Ils ont pratiquement abandonné.

« Ils jettent l’éponge et sont occupés à se battre entre eux pour savoir qui succédera à Rishi Sunak. »