SIR Keir Starmer s’est attaché hier en lançant son plan énergétique phare.

Le chef travailliste confus a juré de passer au vert mais pas encore – avec un important retour à la rame sur son vœu de pétrole de la mer du Nord après une réaction syndicale furieuse.

Il a insisté sur le fait qu’il souhaitait toujours interdire les nouvelles licences pétrolières et gazières s’il parvenait au n ° 10 – mais ignorerait celles qui seraient approuvées l’année prochaine.

Les patrons syndicaux n’étaient toujours pas impressionnés et ont appelé à des « garanties de fer » que des dizaines de milliers de travailleurs du pétrole et du gaz « ne seront pas jetés sous un bus lors de la transition vers le net zéro ».

Une nouvelle analyse a montré que le regroupement de projets pétroliers dans le pipeline qui n’ont pas encore obtenu de licences générerait un impact de 87 milliards de livres sterling sur l’économie britannique.

Et le chef du parti travailliste a promis de « doubler » ses dépenses folles de 28 milliards de livres sterling – bien que Rachel Reeves en ait abandonné d’énormes morceaux plus tôt ce mois-ci dans le but de ne pas effrayer les marchés.

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a dénoncé son plan, affirmant qu’il avait « agité le drapeau blanc pour Just Stop Oil ».

Il a fait rage: « Son plan céderait des emplois britanniques et des milliards de livres à des dictatures tyranniques comme la Russie et laisserait chaque famille britannique sans protection contre la guerre énergétique. »

David Whitehouse d’Offshore Energies UK a qualifié le plan de « trop ​​​​trop tôt », affirmant qu’il serait « dommageable pour l’industrie, pour les consommateurs et pour les ambitions nettes zéro du Royaume-Uni ».

Un porte-parole conservateur l’a qualifié de « plan de cession d’énergie » qui « sablerait le peuple britannique avec des milliards de dettes et d’emprunts ».

Ils ont déclaré : « Écrite et financée par les extrémistes de Just Stop Oil, la politique énergétique du Labour apaise leurs payeurs éco-zélotes et confie à des dictateurs comme Poutine la responsabilité de fixer le prix de vos factures d’énergie. »