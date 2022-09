Sir Keir Starmer admet que l’ancien député travailliste Rupa Huq a fait des commentaires ” racistes ” et ” erronés ” à propos de Kwasi Kwarteng

SIR Keir Starmer a admis que l’un des anciens députés de son parti avait fait un commentaire RACISTE choquant à propos de Kwasi Kwarteng.

Lundi, Rupa Huq a bizarrement décrit le chancelier comme étant “superficiellement noir” lors d’un panel de conférence du parti intitulé “quelle est la prochaine étape pour l’agenda du Labour sur la race?”

Rupa Huq devant son domicile à Londres après avoir été suspendue par le Parti travailliste mardi pour avoir décrit le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng comme “superficiellement noir” Crédit : PA

Un enregistrement audio explosif du commentaire a été divulgué hier et, en quelques heures, Mme Huq a été suspendue du parti.

Le député a déclaré: « Superficiellement (M. Kwarteng) est un homme noir…. si vous l’entendez dans l’émission Today, vous ne sauriez pas qu’il est noir.

M. Kwarteng est le premier chancelier noir du Royaume-Uni.

Il est né au Ghana de parents ghanéens et a déménagé en Grande-Bretagne à l’âge de 13 ans après avoir remporté une prestigieuse bourse au Eton College.

Mme Huq a ensuite, de manière choquante, qualifié l’ancien chancelier Rishi Sunak de “petit brun”.

Et elle a même accusé la secrétaire au Commerce Kemi Badenoch et la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman d’avoir été des candidats “superficiels” à la course à la direction des conservateurs cette année.

Après avoir initialement doublé les commentaires, Mme Huq a finalement fait marche arrière et a présenté des excuses rampantes.

Elle a déclaré hier soir: “J’ai contacté aujourd’hui Kwasi Kwarteng pour présenter mes excuses sincères et sincères pour les commentaires que j’ai faits lors de la réunion en marge de la conférence du travail d’hier. Mes commentaires étaient mal jugés et je m’excuse de tout cœur auprès de toute personne concernée. “

Ce matin, Sir Keir a qualifié les commentaires de Mme Huq de “racistes” et de “faux”.

La dirigeante travailliste a déclaré à LBC: «Ce qu’elle a dit, à mon avis, était raciste, c’était faux, et elle a été suspendue du whip du parti et cela a été fait très, très rapidement.

« Je pense que cela vous dit à quel point je ressens ces commentaires. Elle n’aurait pas dû le dire. Elle sera traitée et je serai absolument clair, c’était raciste.

Samuel Kasumu, un ancien conseiller de Downing Street, a fustigé Mme Huq pour avoir tenté de mettre des personnes appartenant à des minorités ethniques dans des boîtes.

Il a déclaré au Sun: “J’ai été extrêmement perturbé d’entendre les paroles de Rupa Huq lors d’une récente frange travailliste.

“Si elle pense que les Noirs ne peuvent pas aller dans de bonnes écoles ou qu’être bien parlé est un déni de l’héritage d’une personne noire, alors je crains qu’elle ne soit la personne qui doive vérifier ses propres préjugés et privilèges.”