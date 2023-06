SIR Keir Starmer a été qualifié de « naïf » et de « faux » sur son interdiction du pétrole en mer du Nord par l’un de ses principaux soutiens syndicaux.

Le GMB a sapé la politique du leader travailliste consistant à mettre fin au forage en mer – au milieu d’une dispute au sujet des dons au parti travailliste du banquier de Just Stop Oil Dale Vince.

Le secrétaire général du syndicat GMB, Gary Smith, a déclaré que les politiques du Labour « vont créer un bord de falaise avec l’extraction de pétrole et de gaz de la mer du Nord ».

S’exprimant sur Sky News dimanche matin après que le secrétaire aux affaires fantôme Jonathan Reynolds ait défendu les plans d’interdiction de la production de pétrole et de gaz, M. Smith a qualifié le parti travailliste de « naïf ».

Il a appelé le parti à cesser de faire passer ce qui était « populaire » avant ce qui était bon pour le pays et a déclaré que les travailleurs de l’industrie étaient « très inquiets » de ces plans.

Les propositions, confirmées par le leader travailliste Sir Keir Starmer la semaine dernière, interdiraient de nouvelles licences d’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord, mais permettraient toujours aux projets existants de se poursuivre jusqu’en 2050 dans le cadre de la poussée du parti vers une transition énergétique verte.

S’exprimant dimanche avant le congrès annuel du GMB à Brighton, le secrétaire général a déclaré à Sky’s Sophy Ridge: « Leurs politiques vont créer un bord de falaise avec l’extraction de pétrole et de gaz de la mer du Nord.

« Il y a beaucoup de pétrole et de gaz dans la mer du Nord et les alternatives auxquelles le pays est confronté sont que nous produisions notre propre pétrole et gaz – assumons la responsabilité de nos émissions de carbone – ou nous allons importer plus de pétrole et de gaz.

« Je pense que les travailleurs de l’industrie pétrochimique … vont être très inquiets de ce que disent les travaillistes et je pense qu’il est temps que les travaillistes se concentrent sur la bonne chose plutôt que sur ce qu’ils pensent être la chose populaire. »

Il a déclaré que le secteur s’était vu promettre « des dizaines de milliers d’emplois » dans les énergies renouvelables « à maintes reprises » mais qu’ils « n’ont tout simplement pas émergé », ajoutant: « Cela a été le triste état de l’industrie des énergies renouvelables dans tout le pays. . »

M. Reynolds a soutenu les plans, déclarant à Laura Kuenssberg de la BBC que l’extraction d’énergie en mer du Nord se poursuivrait jusqu’en 2050, protégeant les 28 000 travailleurs du secteur.