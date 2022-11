Sir Keir Starmer a fait pression pour que les migrants obtiennent plus d’argent des contribuables pour financer les appels en cas d’échec des demandes d’asile

SIR Keir Starmer a poussé les migrants à obtenir plus d’argent des contribuables pour financer les appels si leurs demandes d’asile échouaient.

La tentative du chef travailliste de modifier la loi aurait vu un “système totalement ingérable”, a-t-il prévenu.

Il aurait pu voir des demandeurs d’asile déboutés incités à faire une autre demande afin d’obtenir une aide en espèces – et peut avoir vu des gens essayer de déjouer le système avec un “cycle” de nouvelles demandes, lui ont dit les ministres.

Sir Keir voulait s’assurer que l’aide des contribuables ne soit pas interrompue immédiatement après la prise d’une décision en matière d’immigration.

Mais on lui a dit qu’il y avait déjà beaucoup de temps dans la loi pour protéger ceux qui en avaient vraiment besoin s’ils avaient besoin de faire appel.

Le ministre de l’Immigration, James Brokenshire, a alors averti : “Le système serait totalement ingérable si un demandeur d’asile débouté pouvait immédiatement accéder à une aide uniquement en déposant d’autres demandes”.

En 2015, lorsqu’il était ministre de l’Immigration sous Jeremy Corbyn, Sir Keir a appelé les demandeurs d’asile à obtenir automatiquement plus d’aide en espèces lorsque “l’autorisation de demander un contrôle judiciaire est accordée”.

Sir Keir a déclaré que son plan était “destiné à empêcher que des individus et des familles ne se retrouvent immédiatement sans abri et sans ressources”.

Mais le ministre de l’Immigration lui a dit que la plupart des demandes qui demandaient d’autres appels étaient des répétitions d’anciens arguments et finissaient de toute façon par être rejetées par les juges.

Et son amendement “poursuivrait le cycle” des personnes demandant plus d’appels, lui a-t-on dit.

Le député conservateur Lee Anderson a déclaré hier soir: “Nous venons de passer plus d’un an à faire passer le projet de loi sur la nationalité et les frontières au Parlement, ce qui met fin aux revendications répétées et Starmer a voté contre le projet de loi à chaque étape.

“Maintenant, nous le voyons soutenir plus d’appels pour plus d’argent des contribuables pour aider avec plus de fausses réclamations.

“Le grand public britannique en a assez de débourser pour les immigrants illégaux et leurs demandes d’asile douteuses. On se demande de quel côté Starmer est.”

Un porte-parole du parti travailliste a déclaré hier soir: “Selon leurs propres mots, les conservateurs ont présidé à un” système d’asile brisé “avec le traitement des demandes presque interrompu, et 5,6 millions de livres sterling par jour d’argent des contribuables dépensés dans les hôtels tandis que le criminel les gangs envoient un nombre record de personnes à travers le canal.

“Alors que les conservateurs proposent des gros titres et des gadgets qui coûtent de l’argent aux contribuables, le travail de Keir Starmer financerait une nouvelle cellule transfrontalière au sein de la National Crime Agency pour réprimer les gangs criminels qui alimentent les traversées en bateau et accélérer le processus d’asile.”