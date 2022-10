Sir Jim Ratcliffe sur l’achat de Manchester United

Sir Jim Ratcliffe envisage-t-il d’acheter le club de football de Manchester United ? Eh bien, cela n’arrivera pas de si tôt. Le milliardaire anglais a récemment confirmé que le déménagement avait été refusé suite à sa conversation avec les Glazers, ajoutant que les propriétaires actuels du club ne souhaitaient pas le vendre.

Lors de la FT Live Conference, Ratcliffe a exprimé son amour pour Manchester United. Il a déclaré qu’il souhaitait investir dans une équipe de football et qu’il était prêt à s’engager dans l’équipe de football de Ligue 1 de Nice.

A LIRE AUSSI | « Petit-déjeuner à 4 h 00, l’entraînement commence à 4 h 30 » : le régime d’entraînement spécial de la Colombie pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en Inde

“Je suis un fan de Manchester United depuis toujours et j’étais là dans ce match le plus remarquable en 1999 à Barcelone, qui est profondément gravé dans mon esprit. Manchester United appartient à la famille Glazer. J’ai rencontré Joel et Avram, et ce sont les gens les plus gentils. Ce sont des messieurs. Et ils ne veulent pas vendre. Et il appartient aux six enfants du père, et ils ne veulent pas vendre », a déclaré Ratcliffe.

La famille Glazer fait face à une réaction violente des supporters de Manchester United depuis assez longtemps maintenant. En 2005, les propriétaires ont chargé leur propre dette, d’une valeur d’environ 550 millions de livres sterling, sur le club lorsqu’ils sont devenus propriétaires. La dette continue de faire partie du budget du club chaque année, affectant sa capacité à moderniser le centre d’entraînement de Manchester United – le stade Old Trafford et les achats de joueurs. De plus, le club a faibli au fil des ans sous sa propriété, sortant du top quatre de la Premier League.

Plus tôt dans la saison, Ratcliffe a tenté de faire partie du consortium pour acheter également le club de football de Chelsea. Le club a été mis en vente après la saisie des avoirs de Roman Abramovic en Angleterre suite à l’occupation russe illégale de l’Ukraine.

“S’il avait été mis en vente cet été, oui, nous aurions probablement tenté la suite de l’affaire Chelsea. Mais nous ne pouvons pas rester assis à espérer qu’un jour Manchester United deviendra disponible », a ajouté Ratcliffe.

Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, aurait une valeur nette de 9,8 millions de livres sterling et a déclaré qu’il était toujours à la recherche d’un des meilleurs clubs de Premier League.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici