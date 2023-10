Sir Jim Ratcliffe s’apprête à acheter 25% du capital de Man United – sources

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe est sur le point d’acquérir une participation importante dans Manchester United après avoir été « plus avisé dans l’exécution de son accord » que son rival Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, a déclaré à ESPN une source au courant du processus.

Cheikh Jassim, un milliardaire qatari, a retiré samedi son intérêt pour le rachat de United après avoir échoué à négocier le rachat complet du club par leurs propriétaires américains, la famille Glazer.

La sortie de Sheikh Jassim de la course au rachat des 20 fois champions d’Angleterre a ouvert la voie à Ratcliffe, le fondateur de la société chimique INEOS, pour conclure un accord pour acquérir une participation de 25 % auprès des Glazers, qui possèdent 69 % du club. Les actions restantes appartiennent à de petits investisseurs à la Bourse de New York.

L’accord, qui pourrait être signé dès cette semaine, garantirait que les Glazers, qui possèdent également la franchise NFL des Buccaneers de Tampa Bay, conserveraient une participation majoritaire. Cela risque de contrarier une grande partie des supporters de United qui étaient impatients de voir la famille s’engager dans une vente complète.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que l’achat d’actions de Ratcliffe serait la première étape d’une proposition visant à prendre éventuellement le contrôle total du club.

Sir Jim Ratcliffe est sur le point d’acquérir une participation de 25 % dans Manchester United. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Des sources ont également déclaré que Ratcliffe aurait son mot à dire sur les questions de football, ce qui laisse penser que le club pourrait prendre une direction différente de celle fixée par les Glazers ces dernières saisons.

Ratcliffe, qui possède également le club français de Nice et l’équipe suisse du Lausanne-Sport, est né et a grandi à moins de 16 km d’Old Trafford et a grandi en tant que supporter de United.

Alors que l’offre de Sheikh Jassim était initialement considérée comme la plus susceptible d’aboutir au début du processus en raison des fonds dont il disposait, des sources ont déclaré à ESPN que Ratcliffe avait structuré son offre d’une manière qui convient aux Glazer et permet aux frères Joel et Avram de , coprésidents de United, à rester impliqués.

L’accord de Ratcliffe satisferait également le désir des quatre autres frères et sœurs Glazer – Bryan, Kevin, Edward et Darcie – de réduire leur participation dans le club.